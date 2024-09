A- A+

EUROPA Caso Madeleine McCann: Suspeito estava com namorada quando sequestrou criança em Portugal Mulher teria se surpreendido com ação de Christian Brueckner enquanto aguardava do lado de fora de apartamento e brigado com ele na sequência

Uma namorada aguardava do lado de fora de um apartamento quando Christian Brueckner invadiu a propriedade e sequestrou uma criança na região de Algave, em Portugal. O relato é de Laurentin Codin, que revelou a um tribunal alemão ter ouvido confidências do principal suspeito de sequestrar Madeleine McCann, em 2007, quando dividiram uma cela na prisão, em 2020.

De acordo com o romeno, o sequestro da criança "surpreendeu" a cúmplice, que teria ido ao apartamento para efetuar "apenas" um roubo. A dupla brigou e tomou direções diferentes ao fugir do local, segundo a testemunha. Codin afirmou que o colega de cela resolveu levar a criança porque não encontrou dinheiro no flat.





— Ele disse que havia um lugar com uma janela aberta, ele me disse isso. Ele estava procurando dinheiro. Ele disse que não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança e levou a criança (...) Ele me disse que uma pessoa estava com ele, com quem ele teve uma discussão, supostamente era sua mulher. Ele disse que levou a criança em Portugal em seu carro, e no momento em que a polícia e os cães estavam na casa, ele foi embora e sumiu — disse Codin à Corte alemã.

Brueckner, que sempre negou ter raptado Maddie, é julgado na Alemanha por crimes que teriam sido cometidos por ele entre 2000 e 2017, não relacionados ao sumiço da menina de 3 anos.

O detento disse ainda que Brueckner confessou ter sequestrado e estuprado meninas em um ônibus de sua propriedade. O alemão nunca teria mencionado assassinatos, mas teria perguntado ao colega de cela se seria possível extrair DNA de ossos enterrados.

Codin destacou que o colega de cela parecia "orgulhoso" do sequestro da criança em Portugal.

— Christian estava muito orgulhoso de suas ações e como se estivesse vivendo tudo de novo enquanto contava sobre elas. Ele contou tudo em detalhes. Estou com medo de Brueckner agora porque alguém me disse que eu seria esfaqueado nas costas — afirmou o romeno, segundo quem o suspeito do caso Maddie insinuava ser integrante de uma rede de crime organizado.

De acordo com o jornal The Mirror, Brueckner seria integrante de uma rede de pedófilos em Portugal na época em que Madeleine McCann desapareceu.

Veja também

SAÚDE Esquizofrenia: EUA aprovam 1º medicamento com nova ação em décadas