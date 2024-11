Casos de ansiedade fazem Fuvest criar protocolo para atender candidatos em 2025

A alta quantidade de estudantes que apresentaram quadros de ansiedade na atual edição da prova Fuvest, realizada neste domingo, 17, fez a fundação responsável pelo vestibular adotar, a partir do ano que vem, medidas para tentar oferecer alívio e conforto mental aos candidatos.

"Tivemos muitos casos de ansiedade dos candidatos. Isso demonstra uma circunstância nova, com a qual temos lidado nos últimos anos", disse o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Ferraz de Campos Monaco, em coletiva de imprensa feita após a aplicação do exame.

Entre as estratégias, está prevista a organização de rodas de conversas e o treinamento de técnicas para manejar e aliviar a angústia pré-prova e durante a realização do teste.

Segundo o diretor, a Fuvest firmou uma parceria com o Instituto de Psicologia da USP para atender, de forma online, todos os estudantes que desejaram um atendimento psicológico. A solicitação para a consulta deverá ser feita logo na ficha de inscrição para a prova.

"A ideia é que nos deixemos, na ficha de inscrição, a possibilidade do candidato requerer a participação nessas rodas de conversas, que vão ser organizadas por alunos e professores de pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP, daqui de São Paulo", explicou Monaco.

"Nessas rodas de conversas vão ser abordados temas como lidar com a ansiedade, como ligar com a pressão etc", acrescentou o diretor, que ressaltou que, todos que fizerem a requisição, terão um atendimento garantido. "Vão ser encontros online e vão ser disponíveis para todos os candidatos que desejarem.