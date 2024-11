Enem 2024: Estudantes enfrentam ansiedade, no 2º dia de prova

A- A+

Os portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, centro do Recife, foram abertos pontualmente às 12h deste domingo (10), segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024). Em Pernambuco, 237.920 pessoas se inscreveram para participar.

Neste dia, os alunos vão responder, a partir das 13h30, 45 questões de cada área de conhecimento, sendo ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Serão cinco horas de avaliação. Eles têm até 18h30 para concluir a prova, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP).

Mesmo já sendo o segundo dia de aplicação e já tendo respondido outras 90 questões de ciências humanas, linguagens e redação, na semana passada, os alunos se mostraram apreensivos e ansiosos para o questionário de hoje.

Letícia Ramos, de 16 anos, confessou que, se pudesse, não faria a segunda prova, por ter ficado traumatizada com as questões da semana passada.

Letícia Ramos, de 16 anos. | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Eu estou bastante ansiosa. O nervosismo tremendo que toma conta de mim foi tão grande que eu esqueci de trazer caneta. Tive que comprar, ali na esquina. Já os documentos estão todos conferidos. Acho que vou conseguir fazer uma boa prova”, disse ela, que saiu do bairro da Mangueira e pretende cursar farmácia.

Mesmo fazendo o Enem por experiência, Maria Clara Amaral, 17, esqueceu o documento oficial com foto em casa. Ela mora em Casa Amarela, na Zona Norte. Esperou um motociclista por aplicativo trazer o documento, o que não aconteceu e ela perdeu o exame.

“Faltavam 10 minutos para ele trazer. Meu coração está acelerado. Sei que fui muito displicente e esqueci. Estou sem palavras. Mesmo sendo trainee, eu estudei para fazer uma boa prova e me sair bem, no ano que vem”, afirmou a jovem, que deseja cursar psicologia.

Ramon Bernardo, de 24 anos, chegou ao local quando faltavam sete minutos para o fechamento dos portões. Ele já cursa direito, mas quis fazer a prova outra vez.

Ramon Bernardo, estudante de direito. | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Vou fazer mais por experiência. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu moro aqui perto e já estudo, há um tempo. Estou animado para mais uma prova do Enem”, comentou.

Veja também

CUBA Segundo terremoto, de 6,8 de magnitude, atinge Cuba