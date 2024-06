Dezenas de cavalos morreram em incêndio de estábulo na França

A- A+

Cerca de 70 cavalos morreram em um incêndio na manhã deste domingo (16), em um estábulo em Bernesq, na Normandia, noroeste da França, segundo um balanço preliminar das autoridades.

O fogo atingiu um barracão de 500 metros quadrados no haras situado na propriedade do castelo desta pequena comuna, no departamento de Calvados, dedicada à criação de cavalos de corrida.

"É preciso confirmar, mas 70 cavalos", teriam morrido, informou à AFP a Prefeitura de Calvados.

Segundo a prefeitura, a origem do incêndio teria sido acidental, mas a polícia vai investigar para determinar suas causas exatas.

