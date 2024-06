Centro de Reabilitação e Valorização da Criança pede doações para reconstrução

A- A+

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac), localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, atingido por um incêndio na noite da última sexta-feira (14), está arrecadando doações para iniciar a reconstrução das áreas danificadas pelas chamas.



As chamas se concentraram no segundo andar e sete salas da instituição foram afetadas. Dentre elas: o almoxarifado, salas de atendimento de práticas integrativas, arquivo morto, estoque de bazar e a sala das datas comemorativas.

De acordo com a coordenadora de comunicação do Cervac, Thainá Macena, a prioridade, neste primeiro momento, é refazer a estrutura do telhado.

"Como o teto foi danificado pelo incêndio, a estrutura ficou aberta e recebeu toda a chuva da noite da sexta e do dia do sábado. Isso tudo somado ao que foi necessário para que os bombeiros apagassem o fogo, que também foi preciso muita água, ou seja, toda essa água teve que escoar para algum lugar. Assim, os andares inferiores foram atingidos. Então, a nossa urgência é fechar o telhado para podermos reestruturar", explicou a coordenadora.

Assim, a prioridade inicial da campanha é arrecadar fundos para proteger a estrutura de novas chuvas e recuperar as salas de atendimento parar retomar, assim que for possível, os atendimentos aos pacientes.

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança

A instituição, que assiste crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência, realiza, através das salas de atendimento de práticas integrativas, procedimentos como acupuntura, reflexologia podal, ventosa, reiki, dentre outros.

Ainda segundo a coordenadora de comunicação, ainda não há um orçamento acerca de quanto custará o valor total da revitalização do imóvel. "Estamos esperando que o engenheiro civil e uma construtora façam um orçamento para termos noção do quanto iremos precisar arrecadar"

"Estamos com essa campanha emergencial, para que toda a verba arrecadada seja revertida para a reconstrução do telhado. Mas a gente também aceita material de limpeza, porque precisamos fazer uma grande limpeza na instituição e não possuímos um quantitativo de produtos que suporte toda a demanda. A grande maioria do nosso material de limpeza foi perdida durante o incêncio, pois ficava no almoxarifado, assim como todos os documentos e as doações do bazar", contou Thainá.



A campanha está sendo divulgada através da página no Instagram da instituição, que é o @cervacpd. E as doações podem ser enviadas para o pix do Cervac, através da chave CNPJ: 24.566.754.0001/71.

Atendimento

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança é uma uma iniciativa comunitária com atuação compreensiva e eficiente junto às pessoas com deficiências. Através de um convênio com o SUS, a instituição oferece atendimentos como difusioterapia, difundologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia.

Para ser atendido no Cervac, o paciente precisa ser residente da Região Metropolitana do Recife, ter entre 0 e 12 anos, e ser portador de doença neurológica como síndrome de down, microcefalia, paralisia cerebral, ter sofrido AVC, etc. Os pacientes são encaminhados para a instituição através da regulação do sistema de saúde do Recife, após atendimento nos postos de saúde.

