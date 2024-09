Instituto Desiderata lança curso de formação para 588 profissionais de saúde em Pernambuco

A- A+

O Curso de formação para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil em Pernambuco: da suspeição ao centro de referência, será lançado nesta segunda-feira (23), às 14h30. A cerimônia de lançamento será no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e reunirá profissionais de saúde, representantes de organizações da sociedade civil e gestores públicos.

O projeto oferecerá formação voltada para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil para 588 profissionais de saúde. A mesa de abertura do curso reunirá representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Pernambuco, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

Inicialmente, o curso será destinado a profissionais da Atenção Básica de Saúde e das Unidades de Pronto Atendimento da Gerência Regional de Saúde (GERES 1), que abrange a Região Metropolitana de Recife. Futuramente, será estendido para outras regiões do estado.

A iniciativa faz parte de uma estratégia articulada pelo Instituto Desiderata e parceiros, e tem o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde. Visando o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil em Pernambuco, o objetivo do projeto é melhorar o fluxo de atendimento e se alinhar ao artigo 3º da Política Estadual de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente com Câncer em Pernambuco.

A Estratégia de Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil em Pernambuco se baseia em três eixos. O primeiro tópico é a capacitação dos profissionais de saúde para suspeição dos sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, em seguida, a organização de um fluxo ágil de encaminhamento dos casos para os centros de referência para tratamento e, por fim, o monitoramento dos casos encaminhados.

A iniciativa tem como objetivo agilizar o diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeita de câncer, possibilitando o encaminhamento mais rápido ao tratamento adequado, aumentando as chances de cura.

A analista de saúde do Desiderata em Pernambuco, Andressa Alves, falou sobre o projeto e o desafio de mobilizar 588 profissionais de saúde.

“O projeto tem quatro anos de duração e o desafio que se apresenta para o ano de 2024 é de mobilizar 588 profissionais de saúde com vistas a capacitá-los para a suspeição do câncer infantojuvenil, além disso, é imprescindível que possamos instituir um fluxo ágil para o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes”, explica a analista.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, são estimados 7930 novos casos de câncer infantojuvenil, para o triênio 2023-2025, por ano. Mesmo sendo considerado uma doença rara, o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos.

No estado de Pernambuco, 410 crianças e adolescentes vão desenvolver câncer por ano, diz estimativa (INCA, 2022). A gerente da área de Oncologia Infantojuvenil do Instituto Desiderata, Carol Motta, disse acreditar que o projeto irá fortalecer a oncologia pediátrica e prevenir mortes.

“Acreditamos no fortalecimento da rede de cuidado em oncologia pediátrica como um caminho possível para reverter o cenário de diagnóstico tardio, mortes evitáveis, assim como para a redução das iniquidades em saúde infantojuvenil. Por isso temos a certeza de que estamos construindo um caminho exitoso e pioneiro na história de Pernambuco, em direção ao fortalecimento da rede de cuidado infantojuvenil para os próximos anos”, afirma.





