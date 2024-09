"Chá de Felicidade": bebida especial promete alegria, relaxamento e sensação de bem-estar

Conhecido popularmente como o "chá da felicidade", essa receita de infusão funciona como uma boa solução para a falta de disposição do dia-a-dia. Recomendada por especialistas, a junção dos ingredientes atua no organismo de maneira a gerar ânimo, sensação de bem-estar, e até mesmo regular a quantidade de açúcar.

O relaxamento, de acordo com médicos, viria sem o peso da sonolência. Além disso, o chá da felicidade também tem propriedades anti-inflamatórias e que ajudam na circulação sanguínea. Rico em vitamina C, a bebida auxilia o sistema imunológico, pode melhorar o humor e é repleta de antioxidantes.





Confira a receita abaixo e o modo de fazer:

1 sachê de chá-preto

1 colher de chá de cúrcuma em pó

300 ml de água fervente

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1/2 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de mel

Para fazer, é simples, basta misturar os ingredientes com a água fervente e deixar em infusão por cerca de 10 minutos. Em seguida, coe e passe a consumir pela manhã.