nuvens cumulonimbus Chuva de granizo é registrada em município do Agreste de Pernambuco; Apac explica Fenômeno pode ocorrer entre os meses de janeiro a maio

O município de Pedra, no Agreste de Pernambuco, registrou chuva de granizo nessa terça-feira (21).



O fenômeno foi filmado por moradores da região e confirmado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Apesar da baixa frequência, a chuva de granizo pode ocorrer entre os meses de janeiro a maio, segundo detalhou o meteorologista da Apac Thiago do Vale.

"Esses eventos são comuns para essa época do ano, porque é mais provável que ocorra um tipo específico de nuvem, que nós conhecemos como cumulonimbus", afirmou o especialista.

Thiago do Vale explica que as nuvens do tipo cumulonimbus elevam a umidade de baixo e médio níveis da atmosfera, ao nível de congelamento.

"Ao atingir o nível de congelamento, essa umidade se transforma em partículas de gelo, que caem de forma mais rápida, ocasionando o granizo", detalhou o meteorologista.

Thiago também destaca que o evento da cumulonimbus está associado ao registro de ventos fortes, trovoadas, chuvas intensas, além da queda de granizo, como ocorreu no município de Pedra.



"Por isso, a população que estiver no meio desse evento deve se abrigar em locais seguros", orienta o especialista.

