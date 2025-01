A- A+

infraestrutura Recife: Cais de Santa Rita recebe nova Ecoestação para descarte adequado de lixo Esta é a 14ª Ecoestação do município, com investimento de cerca de R$ 600 mil

A Prefeitura entregou, nesta quarta-feira (22), a 14ª Ecoestação do município, situada no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, Centro da cidade. A nova unidade custou cerca de R$ 600 mil e vai funcionar como um ponto adequado para descartar lixo de pequenas obras, móveis velhos, utensílios domésticos, restos de podas e materiais recicláveis.

Assim como os demais pontos do tipo espalhados pela cidade, o local funcionará de segunda à sábado, das 8h às 16h, recebendo resíduos, móveis, materiais recicláveis, utensílios domésticos, entre outros descartes.

“O nosso objetivo é colocar as Ecoestações cada vez mais próximas das pessoas para que, assim, os resíduos sejam descartados de forma adequada. A Prefeitura vem trabalhando duro para garantir uma cidade mais limpa, preservando o meio ambiente e protegendo as pessoas. Mas para isso, a população precisa jogar junto com a gente. Nós só vamos ter um Recife limpo, se cada um fizer a sua parte”, declarou o prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura, Victor Marques.

O que são Ecoestações

As Ecoestações são equipamentos estão espalhados pelas seis Regiões Político-Administrativas (RPA's) da cidade. As ferramentas permitem que cada pessoa possa descartar, de forma gratuita, cerca de 1m³ por dia, que é o equivalente a uma caçamba de um carro tipo Fiorino, por exemplo, ou 10 sacos de 100 litros.

A medida integrao projeto Recife Limpa, que engloba ações de educação ambiental e limpeza urbana, bem como a construção de equipamentos para viabilizar estas atividades de melhoria do meio ambiente.

Ficam disponíveis três caçambas para os resíduos da construção civil e entulhos, um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para recicláveis, um PEV para materiais eletrônicos, além de uma caixa compactadora para resíduos sólidos urbanos de uso da operação de limpeza urbana manual nas residências do entorno. O espaço conta com aproximadamente 400 m².

“A Ecoestação do Cais de Santa Rita é uma ampliação de um econúcleo que já existia aqui, mas contava apenas com a caixa compactadora. Expandimos os nossos serviços, tendo um espaço para que a população descarte adequadamente seu material reciclável e resíduos de construção civil, para que não aconteçam os descartes irregulares na rua. Além disso, também pode descartar sofás, televisões, geladeiras e outros materiais que não estão contidos na coleta regular do município”, explicou o Presidente da Emlurb, Daniel Saboya.

