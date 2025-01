A- A+

CARNAVAL 2025 Spok, Silvério e Marron Brasileiro: Bairro do Recife tem fim de semana de Frevo no Paço do Frevo Atrações integram programação do equipamento cultural, que também promove aula com a passista Patrícia Fernandes

A saudade que todos os anos traz um povo inteiro pelo braço, está prestes a ser sanada. O Carnaval de Pernambuco dá sinais claros de que está para chegar mas, enquanto os dias de Momo oficialmente não vêm...



O Paço do Frevo - equipamento cultural que salvaguarda o ritmo Patrinônio da Humanidade - aciona Spok, Silvério Pessoa e Marron Brasileiro para comandar o fim de semana de "eu quero é Freeeevo" no Bairro do Recife.



Desta sexta-feira (24) até domingo (26), a programação, gratuita, aquece os passos do folião com shows e também com vivências em dança com passista do museu.





PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira (24), a partr das 15h, a passista Patrícia Fernandes ministra aulas para o público em geral, sme necessidade de inscrição e para todas as idades.



As aulas integram o "Extramuros do Paço", projeto do Paço que leva para fora do espaço aulas de Frevo, comumente ministradas dentro do museu.

No sábado (25), o Maestro Spok comanda mais uma edição da "Roda de Frevo". Projeto, que reúne músicos e arranjadores em celebração a mestres do Frevo, é realizado em parceria com a Empetur e tem início às 16h.



A ideia é estiimular a criação de novas composições do ritmo. Inclusive, no repertório, além de clássicos, canções inéditas também integram o setlist.

Silvério Pessoa vem logo a seguir de Spok com o projeto "Frevo de Mesa". Com inspiração nas rodas de samba, o show, marcado para as 18h30, mescla o Frevo com o Samba, o Reggae e o Brega, entre outros ritmos.



Coco, Ciranda e Maracatu taambém entram no "esquema" do projeto, que tem assinatura na direção musical de Renato Bandeira, violonista e guitarrista.



Novos Patrimônios Vivos

E no domingo (26), a partir das 17h em palco montado em frente ao Paço, acontece a diplomação dos novos Patrimônios Vivos de Recife.



Promovida pela Prefeitura da cidade, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, receberão a honraria a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes (Mãe Nete) e a Tribo Indígena Tapirapé,



O Balé da Cultura Negra do Recife (Bacnaré) também será diplomado, na terceira edição do concurso que concede aos que recebem o registro, bolsas de incentivo em caráter vitalício, além do reconhecimento, valorização e transmissão de conhecimentos, técnicas e fazeres culturais das agremiações e indivíduos diplomados.

Marron Brasileiro, um dos homenageados deste ano do Carnaval de Recife, será a atração do palco após a cerimônia de diplomação.



Em formato de ensaio aberto, Marron apresenta composições autorais, a exemplo de "Galera do Brasil" e "É Tanto Amor", além de clássicos de outros nomes da música.



"Aqui e Vibe é Outra", novidade no repertório de Marron, também será apresentada ao público.

Serviço

Programação de fim de semana do Paço do Frevo

Sexta-feira, 24

Projeto Extramuros: aula de Frevo com Patrícia Fernandes

Às 15h, 15h40, 16h20 e 17h

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito (sem necessidade de inscrição prévia)



Sábado, 25

Projeto "Roda de Frevo", com Maestro Spok e Convidados

Às 16h

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Projeto "Frevo de Mesa", com Silvério Pessoa e convidados

Às 18h30

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Domingo, 26

Diplomação dos Novos Patrimônios Vivos de Recife

Às 17h, com show de Marron Brasileiro a seguir

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Paço do Frevo

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife



Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 11h às 18h

A partir de R$ 5, com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

