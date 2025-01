A- A+

FREVO Projeto "Recife Mandou Me Chamar" celebra o frevo Robertto, cantor e compositor do Agreste, destaca o frevo e a cultura recifense em uma série de videoclipes

O cantor e compositor Robertto nasceu em Caruaru, mas cresceu em São Caetano que considera como sua cidade natal. Ele lança mais um capítulo do projeto “Recife Mandou Me Chamar,” com uma série de quatro videoclipes que celebram o frevo e a riqueza cultural de Recife.

O primeiro frevo em vídeo será lançado no dia 20 de janeiro no canal oficial do artista no YouTube (@oficialrobertto), dando início a uma jornada audiovisual que promete emocionar e conectar ainda mais o público com a tradição pernambucana. Neste primeiro lançamento ele interpreta os clássicos “Frevo Número 3” de Antônio Maria e “Evocação Número 1” de Nelson Ferreira.

Em entrevista concedida à âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7, FM, nesta quinta-feira (16), ele falou que sua ligação com o frevo veio da convivência com sua mãe e sua avó.

“Quando menino, em São Caetano, eu ouvia muito minha vó cantando o frevoTurbilhão, música de Victor Simon e David Raw, que fez estrondoso sucesso na voz de Moacyr Franco. Ouvia os frevos, clássicos pernambucanos, na voz de minha mãe e fui arrebatado pelo frevo”, conta Robertto.

E foi o lançamento do pout pourri Turbilhão / Frevo Número 1, de Antônio Maria, gravado no Recife Antigo, lançado no ano passado, que já ultrapassou a marca de 5 milhões de interações nas plataformas digitais e streams, que o incentivou a dar prosseguimento ao projeto “Recife Mandou Me Chamar”. A produção segue o conceito de resgatar a essência do frevo-canção, homenageando blocos de rua, compositores históricos e o vibrante cenário carnavalesco recifense.

Com cenários icônicos do Recife Antigo, os videoclipes valorizam a arquitetura e a atmosfera única da cidade, reforçando a conexão entre o frevo e a identidade cultural de Pernambuco. Além disso, o projeto inclui ações de divulgação e impulsionamento em redes sociais para alcançar um público ainda maior e perpetuar o legado dessa expressão cultural que é Patrimônio Imaterial da Humanidade.

“Recife Mandou Me Chamar não é só música, é um convite para reviver nossa história e exaltar a força do frevo. Esses videoclipes são uma forma de levar nossa cultura ao mundo, inspirando novas gerações a amar e preservar essa arte tão única”, afirma Robertto.

Os lançamentos acontecerão sempre a cada segunda-feira, até o dia 10 de fevereiro, no canal oficial no YouTube: @oficialrobertto. O primeiro videoclipe no dia 20 de janeiro, traz, de Antônio Maria, Frevo Número 3 e de Nelson Ferreira, Evocação Número 1.

Ensaios

Mas para quem não quer esperar a segunda-feira, o artista realiza “Ensaios de Carnaval do Roberttinho” neste sábado (18), a partir das 19h30, no Bar do Amparo, Olinda. Com as participações de Liv Moraes, Ylana, Gustavo Travassos, Paloma Gomes, Rafa Grum e Guto Pimenta, Robertto promete muito frevo e já avisa que o microfone estará aberto para quem quiser soltar a voz e já começar a ensaiar para fazer bonito no carnaval.

