bairro de santo Antônio Homem morre durante serviço em elevador de prédio no Centro do Recife, nesta terça (21) Caso ocorreu no Edifício Brasília, no bairro de Santo Antônio

Um homem que realizava a manutenção de um elevador caiu durante o serviço e veio a óbito, nesta terça-feira (21). O acidente aconteceu no Edifício Brasília, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

O elevador estava no térreo, enquanto o homem fazia a manutenção no 14º andar do prédio, que tem, no total, 15 andares.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o homem estava sozinho e se desequilibrou na porta e despencou até cair por cima do elevador.

Pessoas que trabalham no prédio tentaram resgatar o homem, que estava trabalhando, mas não conseguiram.

O Samu Recife foi acionado por volta das 17h35 e informou que o óbito ja estava confirmado antes do atendimento.

Carlos Filipe trabalha no prédio e relatou como foi o momento em que se ouviu o barulho da queda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Carlos Filipe, que trabalha no prédio, estava no 13º andar quando aconteceu o acidente.

“Escutamos um barulho muito grande do pessoal gritando. Eu achei até que era briga e fui ver do que se tratava. O pessoal estava desesperado e informaram que houve a tentativa de ajudar o técnico que caiu [...] As pessoas informaram que ele tinha se desequilibrado e ficou pendurado se segurando na beira do elevador. O elevador estava no térreo e ele caiu por cima do elevador”, explicou o técnico de prótese dentária.

