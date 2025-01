Colisão entre dois ônibus deixa feridos, na Avenida Norte; motorista teria passado mal

A- A+

Uma forte colisão entre dois ônibus que faziam as linhas Guabiraba/Córrego do Jenipapo e Guabiraba/Derby resultou em 18 feridos, na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Norte, na altura da Macaxeira, Zona Norte do Recife. O acontecimento deixou o trânsito no local intenso.A



O motorista do coletivo Guabiraba/Córrego do Jenipapo teria se sentido mal, enquanto dirigia, o que resultou no incidente.



Segundo o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários do Estado de Pernambuco (Sintro-PE), Carlos Medeiros, o trabalhador, que não foi identificado, tomava remédios para ansiedade.



“Ele passou mal, veio a colidir com o ônibus da frente e foi socorrido, junto com várias vítimas. O motorista vinha tomando os medicamentos para ansiedade, devido a violência e os problemas que os rodoviários têm, relacionados à saúde”, comentou.



Acidente envolvendo dois ônibus na Avenida Norte. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Socorro

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou ao local uma viatura de comando operacional, uma equipe de motorresgate e uma ambulância, uma mulher, de 48 anos, foi conduzida ao Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife. Ela sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também enviou viaturas ao local. Ainda não há informação sobre as vítimas atendidas que receberam assistência pelos agentes do órgão.

Por volta das 9h30, um carro com uma das vítimas chegou ao local para recorrer à empresa Globo os custos com as medicações que ela necessita para conter uma inflamação na parte superior da boca, devido ao impacto com um dos ferros do ônibus. Ela estava em um dos bancos elevados do veículo.

Sindicato vai requerer plano de saúde integral

Durante entrevista à Folha de Pernambuco, Carlos Medeiros revelou que uma das pautas do Sintro-PE para a campanha salarial, em julho, será a reivindicação para que as empresas paguem em 100% os planos de saúde dos trabalhadores.

“Hoje, para os motoristas de ônibus terem um plano de saúde, têm que desembolsar mais de R$ 700, se colocar a esposa. Se os filhos forem incluídos, vai embora o salário todo. Essa é a nossa prioridade”, garantiu ele.

Perícia

O perito criminal do Instituto de Criminalística, Alcides Buarque, esteve no local para analisar as condições dos carros acidentados

“Como já observado, foi uma colisão traseira, por falta de percepção ou percepção tardia. Os veículos estavam na velocidade permitida e estavam em movimento, na hora da colisão”, explicou ele.

