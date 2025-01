A- A+

Zona Oeste Recife: mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em terreno baldio no bairro da Madalena Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime

Uma mulher foi encontrada morta, com sinais de espancamento, em um terreno baldio no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, na tarde do sábado (18).

O corpo da vítima, que não teve o nome e idade divulgados, foi localizado em um terreno na rua Benfica, nas proximidades com a avenida José Gonçalves de Medeiros.

A Polícia Militar de Pernambuco recebeu uma denúncia de homicídio na área e enviou uma equipe do 13º Batalhão ao local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.



"As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

Veja também