Navio Seven Seas Mariner atraca no Porto do Recife, neste domingo (19), com 568 passageiros

Em meio a temporada de cruzeiros, Pernambuco recebeu, neste domingo (19), 568 passageiros do navio americano Seven Seas Mariner, com orquestra, apresentações de frevo e drinks tropicais, no terminal marítimo do Recife. A temporada de cruzeiros no Estado tem gerado impactos econômicos e culturais positivos, com mais de 30 mil visitantes esperados até abril de 2025.

O Seven Seas Mariner é o sétimo cruzeiro a fazer escala no Porto do Recife nesta temporada, que teve início em 31 de outubro de 2024, com a chegada do navio Viking Jupiter, e contará com mais 14 escalas até abril deste ano.

Saindo de Miami, na Flórida,o Seven Seas Mariner fez escalas em Roseau, na Dominica; em Bridgetown, em Barbados; na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa; e Belém-PA antes de chegar à capital pernambucana. Com 464 tripulantes a bordo, a embarcação deixa o Recife às 19h, seguindo viagem para Maceió-AL nesta segunda-feira (20); Salvador-BA, na terça-feira (21); e Búzios-RJ, na quinta-feira (23), finalizando a rota na capital fluminense, no dia 25 de janeiro.

A recepção foi organizada pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) em parceria com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o Porto do Recife, a Loja de Bebidas de Pernambuco, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e outras entidades. A segurança no local foi reforçada com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, que instalou uma delegacia móvel no terminal.

“A ação é um sucesso porque muitas mãos têm se esforçado para que ela aconteça. Os números refletem o impacto positivo da apresentação da nossa cultura e hospitalidade. Investir nesse turismo gera mais emprego, renda para a população, e divisas para Pernambuco”, destacou Paulo Nery, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

A Prefeitura do Recife também contribuiu com suporte logístico e de segurança através da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, Gabinete do Recentro, Guarda Municipal e CTTU. Roteiros turísticos foram oferecidos para locais emblemáticos, como o Centro Histórico do Recife, Olinda e a Oficina Cerâmica Francisco Brennand.

Movimentação

Sobre a temporada de cruzeiros no Estado, pesquisas do Observatório do Turismo de Pernambuco aponta que o índice de satisfação dos visitantes aumentou significativamente nesta temporada, com o Net Promoter Score (NPS) subindo de -27,19% para 78,26%, alcançando a “Zona de Excelência”.

Segundo a Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), cada turista de cruzeiro deixa, em média, R$ 668 nos destinos visitados. Além disso, quase 80% dos turistas que desembarcaram em dias com receptivo especial manifestaram interesse em retornar a Pernambuco, superando os 49% registrados na temporada anterior.

O Porto do Recife avalia positivamente a temporada de cruzeiros 2024/2025, que se destaca como um destino estratégico para o turismo marítimo.

"Os resultados alcançados até agora refletem o compromisso e o esforço coletivo de todos no Porto do Recife e dos demais envolvidos nessa temporada, consolidando nosso papel estratégico para o turismo e desenvolvimento econômico de Pernambuco", destacou Delmiro Gouveia, Presidente do Porto do Recife.

Entre outubro e janeiro, seis navios vindos da Europa atracaram no porto, trazendo 11.457 cruzeiristas de diferentes nacionalidades, como italianos, franceses, portugueses, alemães e asiáticos. No período, o fluxo de passageiros inclui 10.289 em trânsito, 663 embarques e 505 desembarques

"O Porto do Recife segue trabalhando para oferecer infraestrutura de qualidade e experiências positivas aos turistas, reafirmando sua posição como peça fundamental no desenvolvimento do turismo marítimo em Pernambuco", disse Delmiro Gouveia.

