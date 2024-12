Disney dobra aposta em cruzeiros e quer levar heróis da Marvel para a Ásia

A- A+

O primeiro navio da Disney Cruise Line baseado na Ásia terá passagens à venda a partir desta semana, num momento em que a gigante americana do entretenimento aproveita o boom do turismo em Cingapura para alcançar metas ambiciosas para seu negócio de cruzeiros.

As reservas para o "Disney Adventure" serão abertas ao público geral no dia 10 de dezembro, um ano inteiro antes de o navio fazer sua viagem inaugural partindo de Cingapura. No entanto, reservas antecipadas já tiveram início na última semana para membros do programa de fidelidade da Disney Cruise, o braço marítimo do grupo.

— O navio será um divisor de águas — disse Sarah Fox, gerente regional geral do Sudeste Asiático da Disney Cruise Line. —Cada aspecto do navio foi cuidadosamente planejado.

Cingapura espera que o novo navio ajude a consolidar sua posição como um destino turístico no Sudeste Asiático e impulsione sua recuperação pós-Covid. O número de visitantes no terceiro trimestre subiu 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 4,4 milhões, segundo dados do governo, o que coloca o país no caminho para alcançar o maior número anual de chegadas desde 2019.

Maior navio da companhia

O "Disney Adventure", de longe o maior navio de cruzeiro da companhia, está programado para zarpar de Cingapura em 15 de dezembro de 2025.



Ele tem capacidade para cerca de 6,7 mil passageiros e pesa 208 mil toneladas brutas, aproximadamente 44% maior que o "Disney Treasure", que inicia suas operações este mês nos Estados Unidos.

O navio ficará baseado no destino do Sudeste Asiático por pelo menos cinco anos. Jacqueline Ng, diretora do grupo de desenvolvimento de cruzeiros do Conselho de Turismo de Cingapura, espera que o cruzeiro atraia vários milhões de passageiros locais e estrangeiros durante esse período. No ano passado, a cidade-estado registrou um recorde de dois milhões de passageiros de cruzeiros, mais da metade deles vindos do exterior.

Há uma demanda significativa pelo cruzeiro, segundo Edmund Ong, gerente geral da Trip.com em Cingapura. O tráfego na página de cruzeiros da plataforma de reservas aumentou mais de 50% após a divulgação dos preços, e o número de inscrições na lista de espera subiu 60% em novembro em comparação com outubro.

A Disney também está se posicionando para aproveitar a recuperação do turismo global pós-Covid-19. A empresa planeja dobrar os investimentos em seus parques e linhas de cruzeiro na próxima década. A meta é expandir sua frota atual de cinco navios para 13 até 2031.

Diferentemente de outros navios de cruzeiro da Disney, o "Adventure" não foi construído pela empresa. A operadora de parques temáticos adquiriu o navio por um preço altamente descontado de €40 milhões da Genting Hong Kong, após a empresa declarar falência em 2022, de acordo com relatos da Alemanha, onde o navio foi construído.

Ele conta com sete áreas temáticas baseadas em filmes da Disney, Pixar e Marvel e incluirá brinquedos, shows ao vivo, restaurantes e lojas, semelhantes aos parques temáticos da empresa.

Homem-Aranha e Homem de Ferro

Embora o Mickey Mouse continue sendo um favorito dos fãs, os super-heróis da Marvel, como Homem-Aranha e Homem de Ferro, tiveram forte aceitação em grupos focais na Ásia, segundo Fox.

O deque superior do navio foi transformado em uma área temática da Marvel, com três atrações, incluindo uma montanha-russa de 250 metros com o tema do Homem de Ferro — a primeira em um cruzeiro da Disney e a mais longa do mundo em um navio. Um show ao vivo com super-heróis e vilões da Marvel também será adicionado.

As opções gastronômicas a bordo incluirão, em grande parte, culinárias asiáticas, variando de indiana a japonesa, entre outras opções.

Os hóspedes poderão escolher estadias de três a cinco noites, com preços a partir de aproximadamente US$ 1.564 para dois adultos na viagem inaugural. Já um cruzeiro de três noites para uma família de quatro pessoas em uma cabine com vista para o mar custa cerca de US$ 3.400. Para aqueles que buscam um upgrade, duas suítes temáticas de Frozen estarão disponíveis.

