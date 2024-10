Disney aumenta preços de ingressos em cerca de 6% em dois parques da Califórnia

A- A+

A Walt Disney está aumentando os preços dos ingressos de dois parques temáticos no sul da Califórnia em cerca de 6% na maioria dos dias.

Os ingressos mais caros — geralmente nos fins de semana e feriados — estão subindo 6,2%, passando para US$ 206 por dia (R$ 1.150), informou a empresa.

O ingresso de menor preço, disponível por pelo menos 15 dias em janeiro e fevereiro, permanecerá em US$ 104 (R$ 580), sem mudanças desde 2019.

Os parques Disneyland e California Adventure têm sete faixas de preços no total. Os novos preços entram em vigor imediatamente.

A Disney, maior operadora de parques temáticos do mundo, está optando por aumentar os preços enquanto enfrenta uma desaceleração em seus resorts e pressão sobre o lucro devido ao aumento dos custos. O diretor financeiro Hugh Johnston disse a analistas em uma chamada em agosto que os negócios seriam lentos por alguns trimestres.

Ao mesmo tempo, a empresa está iniciando uma expansão de US$ 60 bilhões em seus resorts, que inclui novas atrações em todo o mundo, além de uma frota crescente de navios de cruzeiro.

Incentivos

Para aumentar o fluxo de visitantes agora, especialmente com consumidores mais atentos aos preços, a empresa está introduzindo uma série de promoções. A partir de 22 de outubro, por exemplo, crianças de 3 a 9 anos poderão visitar a Disneyland por apenas US$ 50 (cerca de R$ 280) por dia. Na Flórida, a empresa está oferecendo descontos em hotéis para estadias de vários dias.

No sul da Califórnia, o passe anual de menor custo da Disney, que possui mais dias de restrição do que outros passes, aumentará 20%, passando para US$ 599 (R$ 3.344). O passe anual de maior preço sobe 6,1%, para US$ 1.749 (US$ 9.764). As compras antecipadas de passes Lightning Lane, que permitem que os visitantes pulem filas para as atrações, aumentam 7%, passando para US$ 32 (R$ 178). Os portadores de passe anual podem desfrutar de descontos de até 50% nos passes Lightning Lane.

Ontem, o Walt Disney World em Orlando se juntou a outros operadores na Flórida, incluindo o SeaWorld da United Parks & Resorts e os resorts da Comcast, fechando seus parques esta semana devido ao furacão Milton.

