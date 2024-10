A- A+

ALERTA Parques da Disney fecharão à tarde com previsão de chegada de furacão Milton na Flórida Fenômeno ganhou força na terça-feira, tornando-se um ciclone de categoria 5, com ventos máximos sustentados à 270 km/h

Os parques da Disney e outros parques temáticos de Orlando, na Flórida, irão suspender suas atividades nesta quarta-feira, data em que o furacão Milton deve atingir o solo do estado, no período da noite. O fenômeno ganhou força na véspera, tornando-se um ciclone de categoria 5, com ventos máximos sustentados à 270 km/h, segundo o Centro de Furacões dos EUA (NHC).

O anúncio do Walt Disney World foi feito na terça-feira. O Disney's Hollywood Studios e o Animal Kingdom fecharão às 13h (horário local) desta quarta-feira, enquanto o Magic Kingdom, o EPCOT e o Disney Springs fecharão às 14h (horário local). O Walt Disney World Transportation também interromperá os seus serviços.

"É provável que os parques temáticos permaneçam fechados na quinta-feira, 10 de outubro. Consideraremos abrir o Disney Springs na quinta-feira no final da tarde, com ofertas limitadas", afirmou a Disney em seu site.

Veja também

