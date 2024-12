Temporada de Cruzeiros 2024/2025: quinto navio chega ao Porto do Recife, nesta quinta-feira (26)

A- A+

A temporada de cruzeiros 2024/2025 está a todo vapor na capital pernambucana. O navio Costa Deliziosa, de bandeira italiana, chegou ao Porto do Recife, às 6h45 desta quinta-feira (26), transportando cerca de 1.800 turistas. Este é o quinto da temporada. Ele vem da Espanha e tem previsão para partir às 18h para Maceió.

Navio transporta 1.800 pessoas | Foto: Divulgação

Os passageiros contarão com guias de turismo do Sindicato, com Centro de Atendimento ao Turista e com um posto da Delegacia do Turista, para apoio.

Segurança

A proteção aos cruzeiristas será reforçada, contanto com apoio de policiais, nos locais onde eles visitarão. Os visitantes vão percorrer por lugares que guardam em si a cultura e a história da cidade.

Locais de visitação

Praça do Marco Zero

Praça da República

Rua do Bom Jesus

Igreja da Misericórdia

Capela Dourada

Catedral da Sé

Praça do Jacaré

Casa da Cultura

Além dos passeios programados, os ônibus da rota turística do Grande Recife estarão circulando pela cidade para conhecer os muitos atrativos que ela tem.

