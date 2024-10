A- A+

EMBARCAÇÃO Navio-escola da Marinha da Argentina chega ao Porto do Recife e atrai visitantes; veja imagens Embarcação receberá visitas até esta quarta-feira (8)

Pela 14ª vez na história, a fragata "Libertad", da Marinha da Argentina, chegou ao Porto do Recife nesta segunda-feira (7). Com visitação gratuita, a embarcação atraiu visitantes de todas as idades durante a tarde.

Tripulante da fragata e Guarda-Marinha, Sol Abril Noell explicou o objetivo da viagem do navio-escola argentino aos portos das cidades.

“Estamos a bordo da fragata Libertad, em nossa visita ao Porto do Recife, para uma viagem de treinamento. Nós temos quatro anos de instrução na escola militar naval, e o que fazemos aqui é testar todo o conhecimento que adquirimos e colocar em prática. Todo esse conhecimento é necessário para o nosso progresso na formação como oficiais da marinha”, contou à Folha de Pernambuco.

Guarda-Marinha da Argentina, Sol Abril Noell. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Acompanhada dos filhos, Mariana Santos, moradora de Paulista, ficou sabendo da atração através da Folha de Pernambuco e levou a família para conhecer a embarcação. “Trouxe meus filhos para terem a oportunidade de conhecer um navio estrangeiro. Foi muito bacana a experiência, espero poder trazer mais vezes”, contou.

Mariana Santos levou a família para conhecer a embarcação argentina. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Caracterizados como personagens da série de piratas One Piece, Vinícius Silva e João Marcos também foram visitar a fragata argentina. “Nós gostamos do mar, de barcos e de piratas. Achei muito legal a ideia de trazer esse barco para o Recife e estou ansioso para visitar”, contou João, que estava vestido de Luffy, personagem da animação.

Vinícius e João Marcos visitam a fragata caracterizados de personagens da animação One Piece. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Entrando em uma embarcação pela primeira vez, Carla França, que veio de Curcurana, bairro de Jaboatão dos Guararapes, se mostrou entusiasmada ao conhecer a fragata estrangeira com o esposo.

“Na outra vez, quando trouxeram uma embarcação para o Recife, eu e o meu esposo não conseguimos entrar por conta da longa fila. Hoje, ficamos surpresos pela organização. É muito incrível e interessante como eles conseguem administrar a embarcação. Já tirei fotos e fiz várias perguntas para os marinheiros, estou me sentindo no Titanic”, relatou Carla.

Carla conheceu a embarcação com seu esposo. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O Porto do Recife é o quinto dos sete portos aos quais chegará no âmbito da 52ª Viagem de Treinamento, que começou em 20 de julho, quando zarpou do Apostadero Naval Buenos Aires.

Sob o comando do capitão Adolfo Rodrigo Ureta, o navio conta com uma tripulação de 302 pessoas: 29 do Estado-Maior, 64 aspirantes comissionados (incluindo um bolsista da Marinha da Bolívia) e uma tripulação de 192 oficiais não comissionados.

Com duração total de três meses e meio, a fragata visitará sete portos em cinco países. A Libertad já passou por Fortaleza (Brasil), San Juan de Puerto Rico (Porto Rico), Baltimore (Estados Unidos), Bridgetown (Barbados) e Recife (Brasil).



Os próximos pontos a serem visitados serão Rio de Janeiro (Brasil) e Montevidéu (Uruguai).

Como visitar?

Para conhecer a embarcação, os interessados deverão preencher um formulário de inscrição disponibilizado nos sites do Porto do Recife e da Capitania dos Portos.

Os grupos serão organizados para entrar na fragata a cada 30 minutos, no horário escolhido durante o preenchimento do formulário. A visitação é gratuita e acontece no período da tarde, das 13h às 16h.

História da embarcação

A fragata foi construída pela Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE) em Río Santiago, em Buenos Aires.



O navio foi entregue à Marinha da Argentina e sua bandeira foi hasteada em 28 de maio de 1963, realizando a primeira viagem de treinamento entre 19 de junho e 6 de dezembro do mesmo ano.

Em 1963, Recife foi o primeiro porto de escala em seu itinerário inaugural de treinamento. Até o momento, a fragata navegou 1.211.568 milhas náuticas (2.243.824 km), o que equivale a 56 viagens de volta ao mundo, incluindo 80 países e 191 portos.





