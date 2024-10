A- A+

exposição 4ª Feira no Parque acontece no Recife este mês com exposição cultural gratuita na Zona Sul Evento reúne expositores de diversos segmentos, incluindo artesanato, moda, produtos orgânicos e delícias da culinária regional

A 4ª edição da Feira no Parque, evento que celebra cultura, gastronomia e artesanato local, acontece no Recife no próximo dia 19 de outubro.



A ação é realizada no Parque Amor do Bicho, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, das 16h às 20h. A entrada é gratuita.

A Feira no Parque reúne expositores de diversos segmentos, incluindo artesanato, moda, produtos orgânicos e delícias da culinária regional.



O evento, cuja edição anterior ocorreu ano passado, chega como uma oportunidade para apoiar empreendedores locais e conhecer a rica diversidade local.

Confira, abaixo, os destaques da programação.

Gastronomia: Comida caseira regional e de outros estados, confeitaria, entre outros

Artesanato: Produtos de artistas e artesãos locais.

Música ao Vivo: Criando um ambiente animado e acolhedor.

Atividades para Crianças: Espaços dedicados para os pequenos, com brinquedos infantis.

Atividades para Pets: Desfile e produtos para os pets.

Serviço:

4ª Edição da Feira no Parque

Data: 19 de outubro

Local: Rua Professor José Brandão, s/nº, 2ª esquina após o Colégio Boa Viagem, sentido Via Mangue.

Horário: das 16h às 20h

Para mais detalhes, acesse o perfil @bancaamordebicho nas redes sociais.

