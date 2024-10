Nova temporada de cruzeiros começa com expectativa de 30 mil turistas em Pernambuco

A- A+

O Porto do Recife deu início à temporada de cruzeiros 2024/2025 nesta quinta-feira (31), recebendo o Viking Jupiter, navio norueguês que trouxe os primeiros turistas desta edição. Com 22 cruzeiros já confirmados para a temporada, Pernambuco espera um recorde de passageiros, com expectativa de superar os 30 mil turistas que circularam no estado no ano passado.

Segundo o secretário de Lazer e Turismo do Estado, Paulo Nery, esta nova temporada de cruzeiros deve injetar cerca de 20 milhões de reais na economia local, trazendo benefícios para bares, restaurantes e o setor de artesanato.

“Nossa expectativa é que esses 22 cruzeiros previstos nesta temporada movimentem aproximadamente 20 milhões de reais na economia local. Esse turismo representa impacto direto para quem trabalha com artesanato, restaurantes e comércio em geral. Esse turista estará circulando por Recife e Olinda, consumindo nossos produtos e apreciando nossas belezas”, pontua Nery.

Às 8h, o Viking Jupiter atracou no berço portuário, após uma longa viagem iniciada em Civitavecchia, na Itália, com um itinerário que passará por nove países, incluindo paradas no Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. Este navio de bandeira norueguesa foi projetado para uma experiência mais intimista, acomodando até 930 passageiros em uma estrutura inspirada no design escandinavo.

Para garantir uma recepção organizada e segura, o Porto do Recife e a Secretaria de Lazer e Turismo do Estado (Setur-PE) coordenaram uma série de ações junto à Secretaria de Defesa Social, Empetur, Prefeitura do Recife e outras entidades, incluindo capacitações para guias de turismo e taxistas locais.

O Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) passou por aprimoramentos em sua estrutura para esta temporada, oferecendo aos visitantes um ambiente confortável e seguro. O presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, destacou os investimentos contínuos para elevar a qualidade do atendimento no terminal.

“O Porto do Recife renovou todo o equipamento do terminal marítimo de passageiros, criando vias acessíveis e orientações técnicas para o receptivo. Estamos prontos para receber turistas de longa duração. A cada ano, aperfeiçoamos nossos serviços para tornar o embarque e desembarque mais ágeis e confortáveis para os passageiros”, disse Gouveia.

Com o objetivo de tornar o receptivo mais organizado e culturalmente enriquecedor, a Setur-PE firmou parcerias para integrar segurança e valorizar a cultura e gastronomia locais, promovendo uma experiência completa para os visitantes.

“A Secretaria de Turismo se articulou com entidades como o Porto do Recife, a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Militar, além da Prefeitura do Recife, para garantir segurança e organização. Nossa intenção é que cada turista se sinta bem acolhido”, explica o secretário.

A Setur-PE também organizou uma recepção especial em parceria com o Senac, Fecomércio e Adepe, destacando a culinária e cultura pernambucanas aos visitantes. Cachaças locais e degustações da culinária regional foram oferecidos como atrativos adicionais.

“Contamos com uma parceria com a Fecomércio e o Senac, que, através da Faculdade de Gastronomia, oferece aos turistas uma amostra da nossa culinária local. A Adepe, por sua vez, montou uma loja de bebidas com a tradicional cachaça pernambucana, graças ao apoio de Andréa Teixeira (Presidente da órgão)”, ressalta Nery.

Uma novidade da temporada é o ônibus elétrico do Consórcio Grande Recife, que realizará uma rota turística entre Recife e Olinda.

“Esse ônibus elétrico é uma inovação que estamos trazendo em parceria com o Consórcio Grande Recife. Ele fará uma rota turística, conectando Recife e Olinda, proporcionando uma experiência confortável e sustentável”, afirma Nery.

A temporada inclui cruzeiros de volta ao mundo, como Ville Vie Odyssey, Vasco da Gama e Volendam, alguns dos quais realizarão operações de embarque e desembarque no Porto do Recife. Navios da Costa Cruzeiros também estão confirmados, com escalas do Costa Pacífica, Costa Favolosa e Costa Deliziosa, ampliando as opções de viagens para turistas e pernambucanos.

