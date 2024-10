Dia de Finados: confira o que abre e o que fecha na Região Metropolitana do Recife neste sábado (2)

A- A+

O Dia de Finados, neste sábado (2), é feriado em todo o Brasil. A data altera o funcionamento do comércio de rua e dos shoppings do Recife e da Região Metropolitana.



Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio de rua de bairros e do centro da Capital pernambucana funcionarão de modo facultativo.



Os shoppings abrirão em horário especial.

Comércio do Centro do Recife e bairros

Os comércios de rua do Centro do Recife e de bairros funcionarão de modo facultativo neste sábado (2), segundo informou a CDL.



A decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores da categoria. Já as de shoppings da Região Metropolitana do Recife vão operar em horário especial.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza - 12h às 21h

Shopping ETC - 12h às 18h

Shopping de Afogados - 9h às 18h



Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9h às 22h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - 9h às 22h



Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público neste sábado (2), feriado de Finados, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).



Os clientes e o público em geral podem utilizar os canais digitais dos bancos.

Recife

Em virtude do Dia de Finados, neste sábado (2), alguns serviços municipais do Recife terão ajustes no funcionamento. A gestão municipal promoverá opções de lazer para quem deseja aproveitar a cidade.



A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível para todos, das 7h às 16h, assim como o Corredor Recife de Esporte e Lazer, que funcionará normalmente, das 4h às 7h30. Além disso, o festival Janela Internacional de Cinema estará em cartaz com mais de 100 filmes. Confira:



Cultura - Os Teatros Apolo e Hermilo receberão as atividades do Festival de Circo do Brasil, que ocorrerá de 1º a 10 de novembro, com apoio do poder público municipal.



Também com apoio da Prefeitura, o Janela Internacional de Cinema estará em cartaz na cidade, de 1º a 8 de novembro. Ao todo, serão exibidos mais de 100 filmes, entre longas e curtas-metragens, em 55 sessões.



O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) promoverá, a partir das 15h30, no pátio do museu, mais uma edição do Velório Poético, com várias atividades, incluindo palco aberto para declamações, leituras e pequenas performances.



No local, haverá, ainda, homenagens ao historiador Leonardo Dantas e ao escritor Edgar Allan Poe. A música ficará a cargo da DJ Carrie. O acesso ao Mamam é gratuito.



Paço do Frevo funcionará das 11h às 18h. Já no domingo (3), será realizada uma edição especial do Arrastão do Frevo pelas ruas do Bairro do Recife, com a participação de blocos líricos e cortejo embalado pela Orquestra Evocações do Maestro Barbosa e apresentações do Coral Edgard Moraes e da orquestra de pau e corda do maestro Marco César.



Turismo e Lazer - Neste sábado (2), por conta do feriado, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível das 7h às 16h. Outra opção é o Olha! Recife, com roteiro de turismo na cidade. As inscrições podem ser feitas pelo site www.olharecife.com.br. Os parques do Recife também estarão abertos normalmente.



Esportes - No feriado de Finados, o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará das 4h às 7h30. Já as unidades da Academia Recife e o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) estarão fechados neste sábado.



Meio ambiente - O Jardim Botânico do Recife (JBR) funcionará neste feriado, das 9h às 15h, com entrada gratuita. No local, os visitantes poderão ter contato com a Mata Atlântica.

Saúde - Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, Amaury Coutinho, em Campina do Barreto, além das policlínicas e maternidades Barros Lima, em Casa Amarela, Professor Bandeira Filho, em Afogados, e Arnaldo Marques, no Ibura.



Também segue funcionando 24 horas o Hospital Pediátrico Helena Moura, na Tamarineira, Zona Norte do Recife.



O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.



Também funcionará o Centro Sony Santos, anexo ao HMR, que realizará atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h.



No feriado de Finados, também haverá pré-campanha de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos, em seis postos volantes, sem necessidade de agendamento, nos seguintes locais:



- Centro de Saúde Dr. Djalma de Holanda Cavalcanti - rua Delfim, 87, Brasília Teimosa;

- Clube Banhistas do Pina - rua São Luiz, 468, Bode, Pina;

- Rua João Bandeira de Melo, 100, Pina;

- USF Cidade Operária - rua Emílio Monteiro Fonseca, 1688, Ibura;

- Terminal de Ônibus do Jordão Alto - avenida Dona Carentina, s/n, Alto Jordão;

- Praça Sesquicentenário/Colégio Roberto Silveira - rua Dona Carentina s/n, Baixo Jordão.



A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal seguirá no shopping Riomar (Pina), shopping Recife (Boa Viagem) e shopping Boa Vista, das 12h às 19h.



Mulher - Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste sábado (2).



As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h.



Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na segunda-feira (4).



Hospital Veterinário do Recife - Neste sábado (2), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, das 7h às 13h, para urgências.



Compaz - A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas no feriado de Finados.

Mercados e Feiras - Neste sábado (2), o horário de funcionamento das feiras livres e mercados públicos do Recife será das 6h às 13h, assim como no domingo (3).



Assistência Social e Direitos Humanos - O projeto Praia sem Barreiras, consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, será realizado na sexta (1º), no sábado (2) e no domingo (3), normalmente.



Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local, na Praia de Boa Viagem, na altura da rua Bruno Veloso, das 8h às 13h.



No final de semana, como de costume, não funcionarão os atendimentos realizados nos Cras e Creas, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.



Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Jaboatão dos Guararapes

Neste sábado (2), feriado do Dia de Finados, alguns serviços da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes não irão funcionar e outros terão horários alterados.



Estarão funcionando, durante 24 horas, o Centro de Parto Normal Rita Barradas, em Sucupira, e a UPA Municipal Sotave, em Prazeres.



As demais unidades de saúde da cidade estarão fechadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também mantém funcionamento normal, por meio do telefone 192.



Já as feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro funcionarão das 6h às 13h.



Os serviços da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes vão funcionar normalmente, com equipes de plantão, e também pelo telefone 0800-281-2099 e pelo WhatsApp (81) 9.9195-6655.

Na data, haverá expediente no Procon da cidade. O canal de denúncias estará disponível pelo WhatsApp (81) 9.7323-7953.

