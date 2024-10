Dia de Finados: Cemitérios da RMR se preparam para receber visitantes no sábado (2)

A- A+

Neste sábado (2) é celebrado o Dia de Finados, data dedicada a prestar homenagens aos entes queridos que já se foram. Para receber a população que visitará os cemitérios na Região Metropolitana do Recife, as gestões municipais prepararam esquemas especiais de atendimento, limpeza e programação.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, os serviços de manutenção foram intensificados nos três cemitérios administrados pela Prefeitura, com ações de limpeza, capinação e pintura, tanto nas áreas internas quanto externas dos equipamentos públicos, para atender a população.

São eles: Cemitério da Saudade, no Jaboatão Centro, Cemitério Parque da Paz, em Muribeca, e o Cemitério Muribeca dos Guararapes, no bairro do mesmo nome. O horário de funcionamento será das 8h às 17h, e a expectativa é que cerca de 10 mil pessoas visitem os três cemitérios neste sábado.

No Cemitério Parque da Paz estão programadas missas nos horários das 9h, 11h, 14h e 16h. Já na Igreja de Santo Amaro, no Jaboatão Centro, que fica ao lado do Cemitério da Saudade, vão acontecer cerimônias eucarísticas às 7h, 9h, 11h, 14h e às 17h.

Por causa da grande circulação de pessoas, no sábado (2), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes reforçará a segurança, as operações de trânsito e o atendimento ao público, com equipes de diversas secretarias, da Guarda Civil Municipal e o apoio da Polícia Militar e de bombeiros civis.

Cabo de Santo Agostinho

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho também está finalizando os preparativos nos cemitérios da cidade, para receber as milhares de pessoas que visitam os locais no Dia de Finados. Desde o início de outubro, os espaços estão recebendo manutenção na iluminação, pintura, capinação e recuperação das áreas comuns.



Por conta do grande fluxo de pessoas, o horário de funcionamento dos cemitérios no dia 2 de novembro será das 6h às 19h. O Cabo tem cinco cemitérios: dois em Ponte dos Carvalhos, um no centro, na Vila de Nazaré e um no distrito de Juçaral.

Cemitério Municipal São José, no Cabo de Santo Agostinho. Foto: João Barbosa.

Nesta época, a Prefeitura do Cabo distribui rosas para os visitantes. Há também, no cemitério de São José, no centro, a realização da Missa de Finados, que acontece às 16h. É um momento dedicado a orações e homenagens aos que faleceram.



Na Matriz de Santo Antônio, no Centro, também haverá a tradicional Missa de Finados, celebrada pelo padre José Severino, às 8h.



Paulista

Em Paulista, o cemitério da cidade funcionará das 6h da manhã às 17h . A missa campal de finados realizada pela igreja católica de Paratibe, e celebrada pelo padre Fred, será às 7h da manhã.

A administração do cemitério Campo Santo Sao José pede aos frequentadores que evitem jarros com plantas, para evitar o acúmulo de água parada, e assim a proliferação do mosquito Aedes Aegypt, responsável pela transmissão da dengue, zica e chikungunya.

As feiras livres e mercados públicos do Paulista funcionarão normalmente durante o sábado de Finados, no município.

