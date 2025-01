A- A+

Um incêndio atingiu um apartamento no último andar de um prédio localizado na rua Alfredo de Medeiros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 5h, não houve registro de vítimas.

A corporação informou ter enviado ao local duas viaturas para atuar no combate às chamas.

Vizinhos relataram ter ouvido o barulho de uma explosão junto às chamas, que foram controladas por volta das 6h.

Até o momento, não se sabem as circunstâncias que ocasionaram o incêndio, as quais devem ser apontadas por perícia.



