A- A+

Capacitação Faculdade do Recife oferece minicursos gratuitos nas áreas de tecnologia, saúde e negócios Capacitações são voltadas para a formação de estudantes e para a atualização de profissionais já inseridos no mercado de trabalho

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, está oferecendo, durante todo o mês de janeiro, minicursos de capacitações gratuitos nas áreas de tecnologia, saúde e negócios.

O evento “Prepare-se” é voltado para a formação de estudantes e para a atualização de profissionais já inseridos no mercado de trabalho.

As capacitações vão até o dia 29 de janeiro e acontecem na sede da instituição. Os interessados podem se inscrever através do site do evento.

Confira a programação.

Terça-feira (21)

9h às 12h - Criatividade em Movimento: Desperte seu Potencial Criativo na Tecnologia

13h às 16h - Microagulhamento + Exossomas nas Disfunções Estéticas

18h às 21h - Esquemas Práticos de suplementação para atletas de alto rendimento

19h às 21h - Oratória para Liderar

Quarta-feira (22)

14h às 17h - Assistência Fisioterapêutica na protetização de Membros Superiores

15h às 16h30 - Fotografia na Odontologia com Smartphone

19h às 21h - Análises de dados para Administração

19h às 21h - Estratégias para atendimento com pacientes com transtornos alimentares.

19h às 22h - Legislação e base teórica da suplementação nutricional

19h às 22h - Aspectos Psicossociais da Velhice

Quinta-feira (23)

8h30 às 11h30 - Psicologia, que Ciência é essa?

9h às 12h - Preparações culinárias a base de pulse

14h às 17h - Terapia nutricional enteral e parenteral: Do conceito à prática

19h às 21h - Da Faculdade à Advocacia: Estratégias Práticas para Conquistar seu Espaço no Mercado Jurídico

19h às 21h - Noções básicas de sutura para enfermeiros

19h às 22h - Desvendando o Universo da ABA

Sexta-feira (24)

8h às 11h - Construa Já o Seu Primeiro Site! Criando um Site do Zero: Usando Google Sites ou GitHub Pages



Segunda-feira (27)

19h às 21h - Marketing e Vendas Conforme o Provimento 205/2021 da OAB - Curso completo de A á Z

Terça-feira (28)

9h às 12h - Uso de Tecnologia no Tratamento de Feridas

Quarta-feira (29)

14h às 17h - Terapia nutricional na lesão por pressão e cicatrização de feridas





Veja também