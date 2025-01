Senac abre inscrições para cursos na área pet

A- A+

Com o objetivo de atender a demanda do mercado pet por meio da qualificação profissional, o Senac está com inscrições abertas para os cursos de Adestrador e Banho e Tosa de cães e gatos.

A formação de Adestrador de Cães tem carga horária de 60 horas e acontece de 11 de fevereiro a 8 de abril, no horário das 13h às 17h.

As aulas são voltadas para pessoas interessadas em aprender técnicas de adestramento para situações do dia a dia, como construção de acordo básico e resolução de problemas comportamentais comuns.

Durante o curso, os alunos aprenderão sobre técnicas de reforço positivo, manejo comportamental, resolução de problemas como ansiedade e agressividade, além de planejar e aplicar treinos personalizados.

Já a formação em Banho e Tosa tem carga horária de 108 horas e será realizado entre os dias 20 de janeiro a 26 de março, às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 13h às 17h.

O curso prepara os alunos para atuar no cuidado estético de cães e gatos, abordando desde procedimentos de banho, secagem e escovação até técnicas de tosa higiênica e específicas para diferentes raças.

As aulas também abrangem os cuidados com o bem-estar animal durante o processo de embelezamento, além de noções de higiene e biossegurança no ambiente de trabalho.

Para se inscrever, é preciso ter o Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As aulas acontecerão no Senac, localizado na Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro.

Para outras informações e inscrições, basta acessar o link https://www.pe.senac.br/cursos-2/ ou entrar em contato pelos telefones (81) 3413.6723 / 6722 / 6651.



