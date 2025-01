SENAI Paulista abre 275 vagas gratuitas para 11 cursos de aperfeiçoamento

A- A+

O SENAI Paulista está oferecendo 275 vagas gratuitas para 11 cursos de aperfeiçoamento. As atividades serão realizadas entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro.

As inscrições estarão abertas até 15 de fevereiro, e o critério para preenchimento das vagas será a ordem de inscrição.

Os cursos ofertados são condicionador de ar tipo split system, básico de análises químicas instrumentais, técnicas de marchetaria geométricas em laminados, básico de construção civil, manutenção hidráulica predial, gestão dos sistemas logísticos, logística industrial, desenvolvimento de habilidades gerenciais, técnicas para encarregado de produção, modelagem industrial e técnicas de marchetaria geométricas em laminados.

Para receber o certificado de conclusão, é necessário cumprir pelo menos 75% da carga horária e obter nota igual ou superior a 7.

As aulas acontecem na Escola Técnica de Paulista, além das cidades de Igarassu, Escada, Nazaré da Mata, Machados, Serra Talhada e Palmares. Nesses últimos locais, onde não há unidades do SENAI, as aulas serão ministradas em espaços cedidos pelos municípios ou instituições parceiras.

Para se inscrever, é necessário acessar o link disponível no edital, ter idade mínima de 16 ou 18 anos (de acordo com o curso), apresentar declaração de baixa renda, além da apresentação do RG, CPF e comprovante de residência.

