Hospital Veterinário do Recife altera dias de vacinação antirrábica

A Prefeitura do Recife alterou o dia da vacinação antirrábica no Hospital Veterinário do Recife (HVR), localizado na Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, no bairro do Cordeiro.

O atendimento acontecia às terças e sábados, e passará a ser realizado às terças e quintas-feiras, no horário das 8h às 18h.

Além da prevenção contra a zoonose, o HVR oferece serviços gratuitos, incluindo castrações, exames e orientações sobre cuidados básicos com os animais.

A Prefeitura informou ainda que, ao longo do ano, a Secretaria de Saúde da cidade disponibiliza, por meio do Conecta Recife (app ou site), o agendamento para vacinação antirrábica em cães e gatos, o ano inteiro, no Centro de Vigilância Ambiental (CVA).

O local fica na Av. Antônio da Costa Azevedo, 1135, no bairro de Peixinhos, e funciona nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

