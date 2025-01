A- A+

IMPOSTO IPTU 2025: Prefeitura do Recife divulga calendário; confira prazos e descontos A cota única ou da primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro, e o parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês

Os boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 já foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças do Recife para os contribuintes no Portal Recife em Dia. Também podem ser abaixados pelo aplicativo Conecta Recife e também por meio da conta oficial no WhatsApp do município (81 99117-1407).

A cota única ou da primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro, e o parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10. A distribuição dos boletos físicos nos imóveis segue sendo realizada. No caso dos boletos de todos os imóveis adimplentes estes já aparecem com o abatimento de 5% no valor total.

Esse é o valor que será parcelado, caso o contribuinte prefira o pagamento em dez vezes. Outros 5% de desconto serão concedidos na opção de pagamento em cota única, totalizando 10%. No caso do contribuinte que tiver quaisquer pendências com à prefeitura terão direito a descontos só pagando em cota única (5%).

O secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, afirmou tributo traz uma receita importante para que a gestão siga executando investimentos em áreas prioritárias do Recife, principalmente para aqueles que mais precisam da presença da Prefeitura. “

O contribuinte já percebe na prática o comprometimento da gestão com as ações realizadas em todos os pontos da cidade e, por isso, entende que é parte essencial nessa missão de melhorar a vida das pessoas”, complementou o secretário.

O contribuinte pode emitir e realizar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) sem precisar imprimi-lo. Para todas as opções, a única informação necessária é o Sequencial do imóvel. Confira as opções abaixo:

Para acessar o boleto no Portal Recife em Dia, digite o endereço recifeemdia.recife.pe.gov.br e clique no ícone “IPTU 2025”, na área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal. Em seguida, insira o sequencial do imóvel e valide o acesso digitando os caracteres que aparecem na tela. O próximo passo é escolher o pagamento à vista (único DAM) ou emitir a primeira parcela do pagamento em dez vezes. Também é possível gerar todos os boletos do parcelamento.

As pessoas que quiserem pagar utilizando o PIX não precisam gerar o boleto e clicar direto na opção de gerar o código PIX. Na página inicial do Portal Recife em Dia, também está disponível um banner do IPTU 2025, que dá acesso à área de emissão de boletos.

Para emitir o boleto a partir do app Conecta Recife será necessário baixar o aplicativo para smartphones, que está disponível nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Ao abrir, é possível acessar o boleto das seguintes formas:

1 – Na área de Destaques, acessar o ícone “IPTU 2025”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

2 – Tocar no botão “Imóveis”, escolher a opção “IPTU e Taxa de Limpeza” e depois selecionar o botão “Pagar IPTU de 2025”. Se o imóvel estiver em seu nome, ao logar no aplicativo, ele já vai identificá-lo. Caso não esteja, é só digitar o sequencial do imóvel e clicar em Consultar. Em seguida, clique na aba Extrato de Débitos e Boletos de Pagamento. O passo seguinte é escolher o pagamento parcelado ou em conta única (todas as parcelas em um único documento).

Ao gerar o boleto, além de baixar o documento em PDF, é possível copiar o código numérico, copiar o código PIX ou exibir o código PIX.

3 – Digitar o termo “IPTU” na aba de pesquisa, tocar em “Pagar IPTU de 2025” e, em seguida, “Acessar Serviço”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

Para solicitar o boleto via Whatsapp oficial da Prefeitura, basta salvar o número 81 91171407 no celular e iniciar a conversa no aplicativo com a hashtag #IPTU. Depois, será solicitado o código sequencial imobiliário, composto por sete dígitos. Ao solicitar a informação, será mostrado onde encontrar essa informação em um boleto do IPTU, por exemplo.

Por fim, o contribuinte vai escolher entre as duas opções de pagamento, que pode ser a cota única ou o parcelamento. Os boletos são gerados automaticamente, de acordo com a escolha do usuário.

Apesar das diversas formas de acessar o boleto, o documento é o mesmo, gerado com código de barras e QR Code para pagamentos via PIX. Também é possível pagar presencialmente nas redes credenciadas e lotéricas.

Imóveis que foram indicados para ter abatimento do imposto utilizando créditos gerados na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) já recebem os carnês 2025 com o desconto aplicado. Mais de 40 mil imóveis foram indicados para receber esses descontos, gerando abatimento de mais de quase R$ 10 milhões. A orientação é incluir CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) para conseguir descontos nos próximos anos. A ação gera créditos automáticos assim que o imposto é recolhido pela prefeitura. Os créditos têm validade de cinco anos e é possível abater até 50% do valor do IPTU.

