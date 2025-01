IPTU 2025: saiba como emitir boleto e conseguir descontos em Olinda

A- A+

Além do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que deve ser pago a partir de fevereiro pelos donos de veículos, o contribuinte também precisa quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cobrado pelas prefeituras municipais.

Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já informou como é possível emitir o boleto e conseguir descontos no pagamento de 2025.

Os primeiros carnês começarão a ser distribuídos na próxima semana pelos Correios e até o fim de janeiro para conclusão de todas as entregas. Também é possível gerar um boleto do IPTU pelo Portal do Contribuinte de Olinda.

O pagamento será semelhante aos anos anteriores, inclusive envolvendo a possibilidade de desconto no pagamento em cota única que varia de 10% (para contribuintes com débitos de exercícios anteriores em aberto) até 30% (para contribuintes adimplentes até 30 de novembro de 2024).

