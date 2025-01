IPTU 2025: saiba como emitir boleto e conseguir descontos em Jaboatão

A- A+

Além do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que deve ser pago a partir de fevereiro pelos donos de veículos, o contribuinte também precisa quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cobrado pelas prefeituras municipais.

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, já informou como é possível emitir o boleto e conseguir descontos no pagamento de 2025.

Leia também • Veja calendário e cronograma de pagamento do IPVA 2025 em Pernambuco • STF suspende processos administrativos sobre incidência de IPTU em imóveis arrendados da União

Em Jaboatão, a partir do dia 15 de janeiro, os carnês do IPTU começarão a ser entregues. O documento inclui também os valores da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Os contribuintes podem optar por quitar o imposto em até 10 parcelas ou em cota única, com descontos. Em Jaboatão, a partir do dia 15 de janeiro, os carnês do IPTU começarão a ser entregues. O documento inclui também os valores da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Os contribuintes podem optar por quitar o imposto em até 10 parcelas ou em cota única, com descontos.

Quem estiver adimplente com suas obrigações tributárias terá direito a 20% de desconto no pagamento em cota única. Já os contribuintes que possuem débitos parcelados, mas estejam com todas as parcelas em dia, poderão aproveitar 10% de desconto nessa modalidade. Mesmo aqueles que têm débitos em aberto poderão garantir 5% de desconto ao optar pelo pagamento em cota única.

O vencimento da cota única do IPTU/TLP é no dia 10 de fevereiro. Os contribuintes que optarem pelo pagamento de forma parcelada terão a primeira parcela vencendo também no dia 10 de fevereiro e as demais no dia 10 dos meses subsequentes.

Para os contribuintes empresariais ou autônomos prestadores de serviços, é importante lembrar que a Taxa de Licença e Funcionamento (TLF), conhecida como CIM, é cobrada em duas parcelas semestrais, com vencimentos nos dias 10 de março e 10 de agosto.

Veja também

Coreia do Sul Investigadores chegam à residência de presidente sul-coreano afastado