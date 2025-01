A- A+

PERNAMBUCO Agreste: casal de idosos é assassinado a tiros em Angelim; Polícia investiga crime As vítimas foram identificadas como Anita Gomes da Costa e Arlindo Pereira de Amorim

Um casal de idosos foi assassinado a tiros na cidade de Angelim, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (21).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as vítimas são uma mulher de 75 anos e um homem de 67. O crime aconteceu no bairro da Cohab.

As vítimas foram identificadas como Anita Gomes da Costa e Arlindo Pereira de Amorim.

As primeiras informações indicam que os idosos estavam cortando mato no momento em que dois homens não identificados invadiram a propriedade e atiraram nas vítimas.

Ainda não há detalhes sobre a autoria do crime, que será investigada pela corporação, por meio da Delegacia de Angelim. Ninguém foi preso.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", afirmou a Polícia Civil.

Equipe do Instituto de Criminalística (IC) esteve no local do crime para realizar perícia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

