Recife: obras da Ponte do Arruda, que vai ligar bairros da Zona Norte, atingem 25% de conclusão

As obras da Ponte do Arruda, que vai ligar bairros da Zona Norte do Recife, atingiram 25% de conclusão. O equipamento tem investimento de R$ 16,9 milhões e prazo de entrega para o segundo semestre deste ano.

A ponte ficará localizada na confluência do canal do Arruda com o Rio Beberibe. O objetivo, segundo a prefeitura, é melhorar a conexão viária entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe.

Atualmente, está em andamento a cravação das estacas pranchas na margem esquerda do canal. Segundo a prefeitura, a etapa é "essencial para garantir a contenção do solo e a segurança estrutural da obra".



A Ponte do Arruda está sendo construída com fundações de concreto armado e superestrutura metálica, com dimensões de 36 metros de comprimento e 14 metros de largura. O projeto inclui duas faixas de rolamento, somando 7 metros, uma ciclovia localizada junto ao Rio Beberibe e calçadas amplas de 5 metros, garantindo acessibilidade e mobilidade.

Obras na Ponte do Arruda, no Recife. - Foto: Marlon Diego/PCR

Vistoria e estrutura

Em vistoria nesta terça-feira (21), o prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques, falou um pouco sobre o projeto e destacou a importância do equipamento para a melhoria do trânsito da cidade.

“Esta ponte é fruto de um investimento da Prefeitura do Recife e do Governo Federal e possui uma tecnologia diferenciada, com uma superestrutura metálica. Ela faz parte de um grande conceito que estamos implantando e sabemos que irá gerar mais desenvolvimento e mobilidade para toda a região", começou.

"Junto com a ponte do Rio Morno, ela vai ser fundamental para a grande via que nós vamos construir, ligando o Arruda até a BR-101. Essa radial, que vai margear o traçado do Rio Beberibe, vai eliminar a necessidade de ir até a Avenida Norte para poder chegar à BR-101 e vai criar uma série de novas conexões viárias para esta Região”, completou Victor Marques.

A obra integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Beberibe, que realiza intervenções de reorganização urbana na região, sob a coordenação da Secretaria de Saneamento. A medida faz parte de uma nova via radial projetada para garantir um acesso direto entre a área e a BR-101, que inclui a Ponte do Rio Morno, que também está em obras.

Até o momento, foram entregues 4,8 km da nova avenida marginal, contemplando pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia. O primeiro trecho finalizado foi o lote 1, que liga a Avenida José dos Anjos à Rua dos Craveiros.



"Em seguida, foi concluído o lote 2, que conecta a Avenida Cidade de Monteiro ao local onde está sendo construída a Ponte do Rio Morno. Por fim, o lote 3 foi entregue, abrangendo o percurso do antigo CT do Santa Cruz até as proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, localizada em Dois Unidos", completou a prefeitura.

Outras obras

Foram assegurados também R$ 57,5 milhões junto ao Governo Federal. O investimento será destinado para executar obras no bairro do Cajueiro, também na Zona Norte. O dinheiro vai primeiro para fazer a conexão dos lotes já entregues com a extensão da avenida e à urbanização de comunidades em situação de vulnerabilidade. Os recursos, oriundos do PAC Seleções, estão sendo aplicados em um projeto já em andamento, que inclui o cadastro e a selagem dos imóveis na área contemplada.

Na Bacia do Beberibe, a Prefeitura do Recife também está implementando um sistema integrado de esgotamento sanitário, que atenderá 289 ruas nos bairros de Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão e Porto da Madeira. O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) beneficiará mais de 50 mil moradores, contando com cerca de 80 km de rede coletora, além da instalação de ramais prediais e conexões intradomiciliares para garantir o pleno funcionamento do serviço.



