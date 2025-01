A- A+

O Complexo do Multiuso Geraldo Magalhães, mais conhecido como “Geraldão”, que fica no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, foi arrematado e concedido à iniciativa privada.



Agora, a empresa Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A assume a gestão do ponto por 35 anos. De acordo com a prefeitura da cidade, o investimento será de R$ 230 milhões em obras e manutenção do espaço.

Com a concessão, a prefeitura garantiu ainda que o acesso à área do complexo continuará livre e as atividades de escolinhas esportivas gratuitas desenvolvidas pela Secretaria de Esportes do Recife nas quadras poliesportivas, quadra de areia e piscinas, serão mantidas.

Investimento e modelo de gestão

A concessão aconteceu após a oferta de R$ 3,045 milhões da Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A. Com a formalização do contrato, a nova gestora deverá agora fazer investimentos na casa dos R$ 228 milhões. Desse valor, R$ 19 milhões serão destinados à modernização do Complexo.

Os demais R$ 209 milhões serão direcionados para os custos de manutenção ao longo do período contratual. Além disso, não haverá contrapartidas financeiras por parte da Prefeitura.

"Pelo modelo de concessão, não haverá contrapartidas da Prefeitura do Recife, sendo a futura empresa concessionária responsável por captar receitas por meio de locação do espaço para eventos, como feiras, congressos, bares e restaurantes, academias, lojas esportivas e estacionamento, além de exploração publicitária", explicou a prefeitura, em comunicado oficial.

Além disso, outra possibilidade de monetização pela empresa vencedora é a comercialização do Naming Rights do equipamento a um patrocinador privado, a exemplo de como ocorre em arenas esportivas no Brasil e em outros países.

Estrutura e eventos do Geraldão

O Geraldão ocupa uma área de mais de 37 mil metros quadrados, sendo 21 mil metros quadrados de área construída. O complexo é constituído por um ginásio multiuso, piscina, quadras poliesportivas e estacionamento. O ponto tem a capacidade de receber mais de 9 mil pessoas.

Inaugurado em 1970, o equipamento recebeu eventos históricos, como: as apresentações do Holiday On Ice e dos Globetrotters; jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, em sua ascensão dos anos 80; etapas da Liga Mundial de Vôlei; além de inúmeros shows de renomados artistas nacionais e internacionais, incluindo Roberto Carlos, Faith No More, A-Ha, Jimmy Cliff e Julio Iglesias.

Nos últimos quatro anos, o Geraldão sediou uma ampla gama de eventos esportivos, nacionais e internacionais. São exemplos a Copa América de Basquete Masculino (AmeriCup) e os campeonatos sul-americanos de handebol e vôlei, além das finais da Superliga de Vôlei em 2022 e 2024.

No cenário regional, o equipamento também recebeu os Jogos dos Servidores, Escolares, Paralímpicos (vários, como festivais e treinamentos de seleções), da Pessoa Idosa e o Recife Bom de Bola. Competições de artes marciais, como judô, karatê, jiu-jitsu e MMA (Jungle Fight) também marcaram presença. Houve de CrossFit e eSports, como o CBLOL, inclusive. Além disso, há no local 14 escolinhas esportivas que beneficiam, gratuitamente, cerca de 3.500 alunos.



