Homem que esfaqueou ex-namorada e os pais dela é condenado a 30 anos e 9 meses de prisão

Bruno de Andrade Lima Albuquerque, que esfaqueou a ex-namorada e os pais dela em uma tentativa de assassinato, foi condenado, na madrugada desta terça-feira (21), a 30 anos e 9 meses de prisão.



Quem confirmou a informação foi o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio de nota. O julgamento começou por volta das 10h30 da segunda (20), e seguiu até a madrugada. A sessão aconteceu no Fórum Desembargador Henrique Capitulino, localizado no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Bruno foi preso em 14 de dezembro de 2023, quando foi localizado em um condomínio de luxo em Gravatá, Agreste de Pernambuco. Ele chegou a passar cerca de um mês foragido da Justiça.

O homem foi condenado pelos crimes de tentativa de feminicídio da ex-companheira, Karollyne Kerllys, e da ex-sogra, Charlene Kerllys. Ambas condenações tiveram qualificadoras de recursos que dificultou a defesa das vítimas e violência doméstica.

Ele também foi condenado por tentativa de homicídio do ex-sogro, Fábio de Brito, além de possa de 64 munições de calibre 12, encontradas em sua residência.

Juntas, as condenações somam 30 anos e 9 meses de prisão, "em regime inicialmente fechado", de acordo com o TJPE.

Relembre o caso

Coletiva de imprensa da Polícia Civil de Pernambuco quando Bruno Andrade Lima Albuquerque foi preso, em dezembro de 2023. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Segundo a polícia, as tentativas de feminicídio e homicídio aconteceram na madrugada do dia 15 de novembro, quando Bruno invadiu o prédio que a família de Karolyne mora, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento conturbado, que acabara no dia 1º de novembro, após dois anos e meio. A vítima sofria agressões anteriores, mas nunca prestou boletim de ocorrência. Os dois, de acordo com a polícia, chegaram a morar juntos.

Em entrevista coletiva concedida após a prisão de Bruno a delegada Ana Carolina Guerra, coordenadora da 2ª Delegacia da Mulher de Jaboatão, detalhou o crime.

"O pai da ex-companheira recebeu uma coronhada, logo de início, e desmaiou. Bruno ainda tentou efetuar golpes com a faca sobre a região do tórax do homem quando a ex-companheira e a mãe dela tentaram a defesa e sofreram várias facadas em diversas regiões como pescoço, cabeça e proximidades do rosto", contou.

“Foi uma luta incessante das duas contra ele dentro do apartamento para colocá-lo para fora ou tomar a faca, até o momento em que o pai tornou à consciência e foi ajudá-las. Bruno jogou a faca e fugiu”, acrescentou.



Ainda de acordo com a delegada, três mulheres com quem Bruno já se relacionou registraram boletim de ocorrência contra ele, também pelo crime de agressão.

Ele conseguiu romper a portaria e quebrar a porta do apartamento dos familiares da ex, munido de uma faca, para consumar o crime.



Conforme, abaixo, a nota do TJPE na íntegra.



A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Ascom/TJPE) informa que, após julgamento referente ao processo de NPU 0059314-31.2023.8.17.2810, realizado na 2º Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes, Bruno de Andrade Lima de Albuquerque foi condenado a uma pena de 30 trinta anos e 9 meses, em regime inicialmente fechado. Ele foi condenado pelos seguintes crimes:

1. Tentativa de feminicídio da ex-companheira Karollyne Kerllys, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica.

2. Tentativa de feminicídio da ex-sogra Charlene Kerllys, com as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica.

3. Tentativa de homicídio do ex-sogro Fábio de Brito, com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Crime conexo de posse de 64 munições de calibre 12, encontradas em sua residência.

