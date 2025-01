A- A+

Sustentabilidade Plantar Juntos: Sindaçúcar-PE adere ao Plantar Juntos, programa do Governo de Pernambuco O presidente do Sindicato, Renato Cunha, se reuniu com a Secretária de Meio Ambiente, Ana Luíza Ferreira

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, recebeu, na tarde desta segunda-feira (20), a secretária estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), Ana Luíza Ferreira, para debater a integração do setor sucroenergético em dois programas da pasta: o Movimento Plantar Juntos e o Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica (PerMeie).



O encontro, realizado no auditório do sindicato, no Bairro do Recife, contou com a presença de representantes de usinas vinculadas à entidade. Durante a reunião, foi discutida a adesão do setor a iniciativas de reflorestamento e ações voltadas à economia verde e regenerativa.



O Plantar Juntos é um programa estadual de reflorestamento, lançado pelo Governo de Pernambuco, com a finalidade de plantar 4 milhões de árvores até 2026, priorizando espécies nativas da Mata Atlântica e da Caatinga.



Execução

A iniciativa será executada de duas formas: o plantio de 3,5 milhões de mudas por meio de parcerias com o BNDES e recursos estaduais, e a colaboração com prefeituras, empresas e a sociedade civil para plantar 500 mil mudas. Já o PerMeie se trata de uma política pública voltada ao desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, com foco na transição para energias limpas, valorização de ativos ambientais e preservação dos biomas locais.

“Um dos principais setores econômicos de Pernambuco é o representado pelo Sindaçúcar-PE. Nessa apresentação de hoje a gente vem, no Plantar Juntos, trazer essas empresas para junto do programa. Elas estão se comprometendo com metas de plantio de árvores no Estado. Quando a gente fala do PerMeie, é como que a gente aproveita essa indústria do açúcar, do álcool, para que seja cada vez mais forte o papel de Pernambuco nessa economia verde regenerativa”, destacou Ana Luíza Ferreira.



Para Renato Cunha, o objetivo do encontro é avançar na pauta de meio ambiente, sobretudo envolvendo as usinas para uma oportunidade de projeto sustentável ,onde já têm protagonismo com a economia circular ,proporcionada pela biomassa e descarbonização realizada pelo etanol .

“As usinas vão participar, assim como fizeram em 2008, no projeto de recomposição das matas ciliares. Encaramos o programa atual de forma propositiva para a nossa performance das operações com atitudes pró meio-ambiente, transparentes e sociais ”, disse Renato Cunha.

Após o encontro, outras duas reuniões estão programadas para tratar do tema. A primeira ocorre em fevereiro, na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A segunda será na Usina São José, reconhecida por sua experiência no plantio de árvores com sementes nativas da Mata Atlântica.





Proteção

Presente na mesa, o diretor-presidente da Usina São José, Frederico Petribu Vilaça, destacou o papel das usinas na proteção ambiental.

“Iremos aderir, pois tudo que a gente faz ajuda bastante. Há muito remanescente de mata atlântica porque as usinas protegem com vigilância, carro de combate a incêndio, etc . [...] Então, se elas estão lá é porque há uma proteção. A gente sabe que onde há homem, há impacto, mas acredito que é possível conjugar produção com proteção desses repositórios”, argumentou.



Compromisso

A diretora de Meio Ambiente e ESG do Grupo EQM, Cláudia Dantas, que participou do encontro junto com o diretor de Comércio Exterior e Novos Negócios, Paulo Júlio de Melo, destacou o compromisso em sustentabilidade do Grupo, que aderiu ao programa Plantar Juntos por meio da Usina Cucaú.



“Nosso grupo tem reforçado a cada dia o seu compromisso com a preservação ambiental. Temos mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica preservada, em todo o grupo, dividida nos estados de Alagoas e Pernambuco”, destacou Cláudia.

Em Alagoas, o Grupo EQM mantém as duas maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) do Estado: a Mata do Cedro, com 980 hectares, e a Mata da Sálvia, com 620 hectares. Em Pernambuco, o Grupo preserva a maior RPPN do Estado: a Mata do Jaguarão, com 900,15 hectares de Floresta Atlântica, em Rio Formoso, no Litoral Sul.

