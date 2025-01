A- A+

CHUVAS Semana começa com chuva forte no Recife e na RMR; alerta da Apac vale até o fim do dia Vídeos compartilhados com a reportagem mostram as pancadas de chuva em vários bairros, como Caxangá, Casa Amarela e Pina, no Recife

A semana começou com chuvas fortes no Recife e na Região Metropolitana (RMR). Alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) vale até o fim desta segunda-feira (13).

O aviso meteorológico indica a previsão de continuidade das chuvas na RMR e também nas Matas Norte e Sul.

Vídeos compartilhados com a reportagem mostram as pancadas de chuva em vários bairros, como Caxangá, Casa Amarela e Pina, no Recife.

Com as chuvas, os transtornos. Moradores relatam queda de energia e pontos de alagamento, como no cruzamento das ruas Marques de Abrantes e Tenente Fontoura, em Campo Grande.

Segundo o painel do Centro de Operações do Recife (COP), que colocou a Cidade em estágio de atenção às 5h30 por conta de ocorrências de alteração na rotina urbana, o bairro com maior acumulado é o Torreão, na Zona Oeste, onde choveu 125 mm nas 12 horas contadas até 10h desta segunda-feira.

Na Campina do Barreto, na Zona Norte, choveu 122,8 mm no mesmo período. E na estação da Apac instalada em Santo Amaro, área central do Recife, o índice chegou a 113,2 mm.

Outros pontos com altos índices de chuva na RMR são Itamaracá (78,56 mm), Olinda (60,84 mm) e Jaboatão dos Guararapes (54,2 mm).

O que está causando a chuva?

Segundo o meteorologista Roni Guedes, da Apac, a agência vem monitorando o sistema meteorológico desde a última sexta-feira (10). O vórtice ciclônico de altos níveis provoca grande instabilidade em Pernambuco.

"No domingo, um novo aviso foi emitido, incluindo toda a região do litoral, pois o sistema do vórtice estava se deslocando e foi necessário cobrir todo o Estado com esse aviso. No momento, ainda há bastante nebulosidade em Pernambuco, mas no litoral, os sistemas conectivos estão sobre o oceano com alguns pontos, provocando chuvas significativas na RMR", explicou ele.

Alerta do Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considerada moderada para esta segunda-feira a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região da Capital pernambucana.

O aviso vale por conta da previsão de chuva localizada no decorrer do dia de forma distribuída. "Neste contexto, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas", informa o órgão.

Tendência

A Apac informou a tendência do tempo para esta semana.

Terça-feira (14)

Mata Norte: fraca a moderada

Região Metropolitana: fraca a moderada

Mata Sul: fraca a moderada

Agreste: fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: moderada

Sertão de São Francisco: moderada

Quarta-feira (15)

Mata Norte: fraca

Região Metropolitana: fraca

Mata Sul: fraca

Agreste: fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: moderada a forte

Sertão de São Francisco: moderada a forte

Quinta-feira (16)

Mata Norte: fraca a moderada

Região Metropolitana: fraca a moderada

Mata Sul: fraca a moderada

Agreste: fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: moderada

Sertão de São Francisco: fraca a moderada

Sexta-feira (17)

Mata Norte: fraca a moderada

Região Metropolitana: fraca

Mata Sul: fraca

Agreste: fraca

Sertão de Pernambuco: fraca a moderada

Sertão de São Francisco: fraca

Sábado (18)

Mata Norte: fraca

Região Metropolitana: fraca

Mata Sul: fraca a moderada

Agreste: fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: moderada

Sertão de São Francisco: moderada

Veja também

peru MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz