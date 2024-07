Chuvas torrenciais deixam quatro mortos na Coreia do Sul

Quatro pessoas vivem na Coreia do Sul devido às chuvas torrenciais que afetam o país, em um nível observado apenas uma vez a cada 200 anos, informou a agência de notícias Yonhap.

"Três regiões registraram chuvas que são observadas apenas a cada 200 anos", destacou à AFP um funcionário do serviço meteorológico da Coreia do Sul.

As regiões de Geumsan, Chupungnyeong e Gunsan foram as mais afetadas.

O serviço bancário foi suspenso em várias cidades do sul do país.

