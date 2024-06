A- A+

Com as intensas chuvas em Pernambuco durante o todo fim de semana, a Defesa Civil do Estado divulgou o balanço realizado nas últimas 12 horas deste sábado (15) para o domingo (16).

Até agora, cerca de 131 pessoas encontram-se desalojadas e 26 estão desabrigadas. Houve deslizamento de barreiras nas cidades de Paulista, Olinda, Ipojuca e São Lourenço da Mata, ambas na Região Metropolitana do Recife; e nos municípios de Tamandaré, Joaquim Nabuco e Rio Formoso, Zona da Mata do Estado.

Quanto aos alagamentos, os locais atingidos são Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Rio Formoso, Tamandaré, Recife e São José da Coroa Grande.

A Defesa Civil do Estado permanece monitorando as ocorrências junto aos municípios. Em caso de urgência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do seu município ou através da central pelo número 199.

Reabastecimento

A Compesa divulgou que vistorias nas áreas de risco foram iniciadas neste domingo (16) para a retomada do abastecimento de água, paralisados no sábado (15) como medida preventiva.

O Protocolo de Segurança das áreas de morros foi acionado em bairros e localidades dos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, São Lourenço da Mata (RMR) e Goiana (Mata Norte).

À medida que as Defesas Civis dos municípios forem emitindo os relatórios das ocorrências nessas áreas, a Compesa envia uma equipe de técnicos aos locais para certificar as condições de operação dos sistemas e verificar se há alguma anormalidade na rede de distribuição.

O retorno do fornecimento de água nas áreas informadas ocorrerá de forma gradual ao longo deste domingo (16). A distribuição precisa acontecer de forma moderada para que não haja nenhuma intercorrência que venha a causar nova suspensão do abastecimento para serviços de manutenção.

O canal de atendimento 0800 081 0195 está disponível para dúvidas e informações.



Veja também

BR-232 Samu atualiza número de vítimas atendidas em acidente em Moreno