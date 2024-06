Apac desmente boato sobre abertura de comportas de barragens em Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), emitiu comunicado no início da tarde deste sábado (16), acerca de notícias falsas que têm circulado sobre a abertura de comportas de barragens em razão das últimas chuvas que assolam o Estado.

Em vídeo publicado no Instagram da Agência, o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer, explica que não houve abertura de nenhuma comporta de barragem.







Ele confirma que foram emitidos 15 alertas nas últimas 24h em Pernambuco, para rios da Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste - sendo três destes avisos, de inundação (Sirinhaém, Barra de Guabiraba e Rio Ipojuca).



"Nenhuma comporta foi aberta, não ocorreu nenhuma operação de barragem durante o período", frisou o gerente, complementando que "a elevação ocorreu simplesmente pela elevação significativa das chuvas".



Assista ao pronunciamento do gerente da Apac, na integra:



RIO SIRINHAÉM E OUTROS

Também através da rede social, a Apac emitiu aviso sobre o Rio Sirinhaém, no município de Joaquim Nabuco, sobre a cota atingida de inundação.



Além de Joaquim Nabuco, por conta do extravasamento do rio, a cidade de Gameleira também está sendo afetada pelo fato.

A Agência também emitiu outros alertas sobre a situação de localidades no Estado atingidas pelas chuvas:





