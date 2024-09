A- A+

SECO E QUENTE Chuvas abaixo do normal e temperaturas acima: saiba previsão para próximo trimestre em Pernambuco Apac divulgou informe com o prognóstico para os meses de outubro, novembro e dezembro

Os próximos três meses serão marcados por acumulado de chuvas abaixo do normal e temperaturas acima da média em todo o estado de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A agência divulgou informe com o prognóstico para os meses de outubro, novembro e dezembro. Como adiantou a Folha de Pernambuco, o trimestre, que engloba quase toda a primavera, será mais seco e mais quente no Estado.

"Os próximos três meses incorporam características de um período seco em todo o estado de Pernambuco, com umidade relativa do ar na região do Sertão e Agreste muito baixa", disse a Apac, acrescentando que as primeiras pancadas de chuva no Sertão estão previstas para dezembro.

Para a Região Metropolitana do Recife, são esperados 49,1 mm em outubro, 38,4 mm em novembro e 56,2 mm em dezembro, cujas médias anteriores eram de 49,7 mm, 38,7 mm e 56,2 mm, respectivamente.

Já na Zona da Mata, a previsão para os próximos três meses é de 27,7 mm em outubro, 26,3 mm em novembro e 37,1 mm em dezembro. A média histórica é de 27,8 mm, 26,3 mm e 37,2 mm, respectivamente.

No Agreste, o prognóstico para outubro, novembro e dezembro é de 17,8 mm, 16,6 e 28,0 mm. Na climatologia, a média é de 17,9 mm, 16,8 mm e 28,5 mm.

Para o Sertão, a Apac espera acumulados de 12,1 mm em outubro, 26,6 mm em novembro e 48,3 mm em dezembro. Na média histórica, a região tem 12,2 mm, 25,1 mm e 45,4 mm, respectivamente.

Já em Fernando de Noronha, são esperados para os três próximos meses 9,5 mm em outubro, 9,3 mm em novembro e 10,4 mm em dezembro.

A Reunião de Análise e Previsão Climática para Nordeste do Brasil, cujo consenso deu origem ao prognóstico, foi coordenada pela Fundação Cearense de Recursos Hídricos (Funceme) e contou com a participação dos Centros Estaduais de Meteorologia do Nordeste e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

