SEGURANÇA DIGITAL Cibersegurança empresarial: Cesar School lança curso "Segurança Cibernética para Executivos" Desenvolvido em parceria com a Bidweb, o curso visa fornecer uma visão abrangente sobre a cibersegurança empresarial e como ela deve ser integrada ao planejamento estratégico da organização

Com o objetivo de fornecer ferramentas práticas e conhecimento estratégico para a cibersegurança empresarial, a Cesar School, em parceria com a Bidweb, lançou o curso "Segurança Cibernética para Executivos". Este curso foi desenvolvido para gestores e líderes de diversos setores, como finanças, tecnologia e logística, e terá início no dia 27 de janeiro.

Considerando que as técnicas de cibercriminosos evoluem constantemente, criando novas ameaças para explorar vulnerabilidades e comprometer dados empresariais, o curso se torna uma oportunidade única para fortalecer a cybersegurança empresarial.

Com uma carga horária de 36 horas e duração de quatro semanas, o programa aborda temas como gestão de ameaças cibernéticas, continuidade de negócios e tecnologias avançadas de proteção.

Cibersegurança Empresarial

O curso visa a fornecer uma visão abrangente sobre a cibersegurança empresarial e como ela deve ser integrada ao planejamento estratégico da organização.

"Não se trata apenas de tecnologia, mas de preparar os líderes para tomar decisões informadas e conscientes em um ambiente digital cada vez mais desafiador", explica Flávia Brito, CEO da Bidweb.

A equipe docente do curso é composta por especialistas com ampla experiência em cibersegurança empresarial. Entre os professores estão Fábio Maia, principal technical manager do Cesar; Fábio Irakitan, sócio e COO da Bidweb; e Carlos Sampaio, Ciso e diretor de Inovação da Bidweb.

"A diversidade de perspectivas entre os professores é um dos pontos fortes do curso. Eles trazem experiências reais, que ajudam os participantes a entenderem os desafios e soluções de forma prática", afirma Flávia.

Gestão de Riscos

Além de fornecer conhecimento técnico em cibersegurança empresarial, o curso também prepara os executivos para identificar riscos, desenvolver estratégias de mitigação e liderar equipes em situações de crise. A parceria entre a Cesar School e a Bidweb une expertise acadêmica e experiência prática para atender às necessidades de empresas que operam em um cenário de segurança cibernética em constante transformação.

Flávia Brito ressalta: "O que vemos é que muitas empresas ainda encaram a cibersegurança empresarial como um custo, e não como uma prioridade estratégica. Nosso objetivo é mudar essa visão, mostrando como a proteção digital é essencial para a continuidade e sustentabilidade dos negócios."

O curso é ideal para líderes empresariais que buscam não apenas proteger suas organizações contra ciberataques, mas também alinhar a cibersegurança empresarial às estratégias de crescimento e inovação da empresa. Para mais informações e inscrição, os interessados podem entrar em contato através dos números (81) 3419-6700 (Cesar School) ou (81) 3032-0943 (Bidweb).

