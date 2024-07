A- A+

SAÚDE MENTAL Descansar? Relaxar? Não. Ciência descobre a verdadeira solução para o estresse Ainda, segundo pesquisadores, a atividade física foi aproximadamente duas vezes mais eficaz na redução do risco de doenças cardiovasculares entre aqueles com depressão

As atividades físicas são essenciais para a manutenção do bem estar de uma maneira geral. Recentemente, seus benefícios também foram associados à redução do estresse, fator que influencia no desenvolvimento de problemas de saúde.

Os exercícios são indicados para desestressar, mas desta vez, pesquisadores descobriram que eles aproximadamente duas vezes mais eficazes em pessoas com transtornos mentais, como a depressão, na diminuição do risco de doenças cardiovasculares.

O estudo, publicado na revista científica Journal of the American College of Cardiology por uma equipe do Massachusetts General Hospital (MGH), nos Estados Unidos, levou em conta os dados de mais de 50 mil pessoas.

Outro subgrupo de 774 participantes também foi acompanhado, para exames de imagem cerebral e medições da atividade cerebral relacionada ao estresse.

Por uma média de 10 anos todas essas pessoas participaram da pesquisa. A partir disso, foi observado que 12,9% dos participantes desenvolveram doenças cardiovasculares.

Já aqueles que seguiram as recomendações de atividade física tiveram um risco 23% menor de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que não cumpriram essas recomendações.

“Os efeitos na atividade cerebral relacionada ao estresse podem explicar esta nova observação. São necessários estudos prospectivos para identificar potenciais mediadores e comprovar causalidade. Enquanto isso, os médicos poderiam transmitir aos pacientes que a atividade física pode ter efeitos cerebrais importantes, que podem proporcionar maiores benefícios cardiovasculares entre indivíduos com síndromes relacionadas ao estresse, como a depressão”, diz Tawakol, autor sênior do estudo.

