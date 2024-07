A- A+

saúde Do estresse a doenças de pele: o que as sobrancelhas podem dizer sobre sua saúde Médica britânica explica quais sinais devem ser observados nos fios das sobrancelhas

As sobrancelhas funcionam como um protetor para os olhos ao evitarem que o suor, a água e outros detritos escorram até eles. Outra função essencial destes pelos é ajudar na expressão do rosto, para facilitar a comunicação.



Contudo, segundo a médica britânica Sarah Jenkins, elas também podem ser indicadores de problemas de saúde e mudanças no corpo causadas por fatores como o estresse.

Hipotireoidismo

Um par de sobrancelhas com pontas finas pode indicar o hipotireoidismo, conforme afirma Jenkins. A condição se trata de uma disfunção na tireoide que resulta em uma baixa produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).

— A perda de cabelo geralmente é um sintoma de início lento da doença. Também pode deixar a pele ao redor das sobrancelhas seca e escamosa — explica a médica especialista em estética, em entrevista ao The Sun.

Psoríase

A psoríase também pode ser observada através de sinais na sobrancelha. Esta doença crônica da pele provoca escamações e manchas secas que causam coceira em todo o corpo. De acordo com a literatura médica, ela é causada por um desequilíbrio no sistema imunológico.

— A pele ao redor das sobrancelhas ficará levantada, áspera, coçará e descamará, o que pode fazer com que os pelos parem de crescer — aponta Jenkins.

Alopecia

Pequenos buracos e perda de fios da sobrancelha pode estar associado à alopecia, um distúrbio no qual crescimento de fios de cabelo é interrompido. Segundo Jenkins, esta doença autoimune também pode se manifestar na nos cílios, na barba ou em pelos corporais, incluindo os pubianos.

— Ela surge quando as células atacam erroneamente os folículos capilares, impedindo-os de produzir mais cabelo. Seria necessária uma investigação mais aprofundada para encontrar a causa subjacente — explica a especialista.

Deficiência nutricional

Já o afinamento das sobrancelhas, quando acontece naturalmente, pode estar relacionado a uma deficiência nutricional na alimentação. Ou seja, quando não se consome os nutrientes na quantidade adequada.

— A deficiência de nutrientes afina as sobrancelhas, os cabelos, as unhas e a pele. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, é um sinal de desnutrição. Todos precisam de boas doses diárias de vitaminas e minerais — ela aponta.

Jenkins ressalta que investir em comidas saudáveis é o melhor spa para sobrancelhas. E indica para os que preferem sobrancelhas mais cheias, como a da atriz e modelo Brooke Shields, um cardápio rico em amêndoas e sementes de abóbora, ambas ricas em ácidos graxos ômega-3 e vitaminas.

Hormônios, estresse e sono

O crescimento dos pelos também recebe a influência dos hormônios. Desta forma, ao longo do mês, em mulheres, os pelos são influenciados pelas flutuações do estrogênio e testosterona no corpo. Um indicador da menopausa, por exemplo, são sobrancelhas mais finas.

Assim como em tudo que se refere ao organismo humano, o estresse diário e o sono também tem papel na grossura da sobrancelha. Ambos em muitas quantidade podem desencadear a queda de cabelo no corpo, o que por consequência, aumenta a queda dos fios da sobrancelha.

Veja também

