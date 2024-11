Cinco homens acusam indicada de Trump para Educação de permitir que fossem abusados quando menores

A- A+

A ex-executiva de luta livre Linda McMahon, indicada pelo presidente eleito Donald Trump para chefiar o Departamento de Educação, foi recentemente acusada em um processo de não ter impedido um locutor da produtora World Wrestling Entertainment, da qual era diretora executiva, de aliciar e abusar sexualmente de crianças nas décadas de 1980 e 1990.

O caso vem à tona após o indicado de Trump para o Departamento de Justiça, Matt Gaetz, renunciar sob pressão por denúncias de má conduta sexual e um relatório policial mostrar que o indicado para o Departamento de Defesa, Pete Hegseth, foi investigado por agressão sexual.

A ação judicial recente foi movida em outubro, em Maryland, contra Linda McMahon, seu marido, Vince McMahon, WWE e TKO Group Holdings, por cinco ex-"ring boys", que resolviam coisas e ajudavam a preparar os jogos da WWE na década de 1980.

Os McMahons dirigiram o império da luta livre no início da década de 1980, com Linda McMahon trabalhando como presidente e CEO até 2009. As alegações de que meninos menores de idade foram abusados por funcionários perseguiram a organização por décadas.

O processo alega que os cinco foram abusados sexualmente pelo locutor e chefe da equipe de ringue da organização, Melvin Phillips Jr., que morreu em 2012. As vítimas disseram que tinham entre 13 e 15 anos na época. Cada um deles diz ter sofrido abuso mental e emocional como resultado do suposto abuso.

A ação acusa os McMahons e os outros réus de negligência criminosa ao permitir que Phillips permanecesse na empresa por anos. Os autores da ação não foram citados.

O documento diz que os McMahons estavam cientes das acusações confiáveis de abuso contra Phillips e outros funcionários, mas as toleraram mesmo assim. De acordo com a denúncia, em 1988 os McMahons demitiram Phillips após as alegações sobre ele virem à tona. Mas o processo diz que os McMahons recontrataram o locutor seis semanas depois e o protegeram legalmente.

O processo também cita uma série de outras queixas de assédio e abuso sexual na WWE ao longo dos anos. Mas não acusa Linda McMahon de má conduta sexual.

"Finalmente temos a chance de responsabilizar aqueles que permitiram e possibilitaram o abuso sexual aberto e desenfreado desses meninos", disse Greg Gutzler, advogado da DiCello Levitt que está liderando o litígio, em um comunicado.

Linda McMahon não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a ação judicial e suas alegações. Laura Brevetti, advogada de McMahon, disse à CNN que as alegações são falsas.

O processo levanta preocupações quanto à sua eventual nomeação, já que, como secretária de Educação, supervisionaria o Escritório de Direitos Civis do departamento, que aplica leis como o Título IX, que protege os alunos contra discriminação sexual e assédio sexual.

McMahon não é a única indicada de Trump com problemas na Justiça. Um relatório policial divulgado na quarta-feira à noite forneceu detalhes gráficos sobre uma acusação de agressão sexual contra Pete Hegseth. A investigação foi encerrada sem que o indicado por Trump para a Defesa fosse acusado oficialmente.

A divulgação do documento contra Hegseth aconteceu em meio à desistência de Matt Gaetz para o cargo de secretário de Justiça após pressão de denúncias de má conduta sexual. O mesmo departamento que Gaetz planejava comandar realizou uma investigação contra ele por suposto tráfico sexual e por ter mantido relações sexuais com uma menor de idade.

O caso foi arquivado, abrindo caminho para a Comissão de Ética da Câmara prosseguir com o trabalho. Gaetz renunciou ao mandato na semana passada, e na noite de quarta-feira os republicanos na Câmara barraram a divulgação pública do relatório do conselho.

Veja também

nicarágua Congresso da Nicarágua aprova reforma que dá poder total a Ortega e sua esposa