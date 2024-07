A- A+

MÉXICO Cinco mortos em explosão numa fábrica de tequila no México; veja vídeos Causa do acidente ainda é desconhecida

Cinco pessoas morreram nessa terça-feira após uma explosão numa fábrica do produtor de tequila José Cuervo, no município de Tequila, no estado mexicano de Jalisco (Oeste).

“Até ao momento foi confirmada a morte de 5 pessoas, trabalhadores da empresa, um ferido sem gravidade e um ferido em estado grave”, informou, em comunicado, a unidade estadual de Proteção Civil.

Nas redes sociais, imagens mostram a movimentação no local do acidente. Um vídeo de segurança do município mostra que um dos contentores voou vários metros no ar após a explosão, o que originou um incêndio que foi controlado horas depois.





Os feridos foram levados ao Western Medical Center, na cidade de Guadalajara, capital do estado, 65 quilômetros a sudeste de Tequila, acrescenta o boletim.

A explosão, cuja causa ainda é desconhecida, afetou quatro recipientes da bebida alcoólica com capacidade de 219 mil litros cada, dois dos quais ruíram, explicou aos jornalistas Víctor Hugo Roldán, diretor estadual da Proteção Civil.

- O Instituto de Ciências Forenses de Jalisco já está aqui para fazer os laudos periciais (...). Consideramos que foi uma manobra com calor, não podemos determinar que tipo de manobra - acrescentou o responsável.

O incidente ocorreu por volta das 16h30 (hora local), nas instalações conhecidas como La Rojeña. A empresa informou que a explosão ocorreu durante a realização de trabalhos de manutenção.

Uma equipe com 50 bombeiros foi acionada, além da Brigada Interna de Proteção Civil da empresa tequila, informaram as autoridades.

Os vizinhos da fábrica foram evacuados após a explosão, mas horas depois voltaram para suas casas, enquanto o serviço elétrico foi temporariamente cortado na área como medida preventiva.

