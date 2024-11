A- A+

México Cinco pessoas de uma mesma família são assassinadas na cidade turística de Acapulco, no México Desde que foi lançada controversa operação militar antidrogas, foram registados mais de 450 mil mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecimentos no país

Cinco membros de uma mesma família foram assassinados e outros dois ficaram feridos após a ação de um grupo armado que invadiu, nesta segunda-feira, uma casa no subúrbio da cidade turística mexicana de Acapulco, informaram as autoridades locais.

“A Procuradoria do Estado de Guerrero está investigando os acontecimentos ocorridos esta manhã, onde cinco pessoas foram mortas e duas ficaram feridas com tiros”, detalhou um comunicado da instituição.

As sete vítimas pertencem à mesma família, e entre elas estão dois adolescentes, disseram à AFP duas fontes do Ministério Público local e do secretário de Segurança, que pediram para não serem identificados porque não estavam autorizados a falar sobre o caso.

O Ministério Público já iniciou uma investigação pelos crimes de “homicídio qualificado” e “lesões dolosas”, acrescenta o comunicado.

Guerrero, com uma vasta cordilheira e no litoral no Pacífico, vive uma escalada de violência devido a brigas entre gangues que disputam o controle do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

Na sexta-feira passada, as autoridades informaram que estavam investigando o desaparecimento de 17 pessoas, incluindo cinco menores, no município de Chilapa. No dia 6 de outubro, apenas seis dias após tomar posse, o prefeito da capital, Chilpancingo, Alejandro Arcos, foi decapitado. A cabeça do político de 43 anos foi deixada no teto de um veículo.

Desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma controversa operação militar antidrogas, foram registados mais de 450 mil mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecimentos no México, segundo dados oficiais.

