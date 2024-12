Cirurgia de próstata de Netanyahu foi bem-sucedida

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida na próstata neste domingo (29) e "está bem", de acordo com o hospital onde está internado.

A operação ocorreu em meio à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 após o ataque mortal do movimento islamista palestino em território israelense.

O gabinete de Netanyahu anunciou no sábado que o líder foi diagnosticado na quarta-feira com uma infecção urinária causada por uma hipertrofia benigna da próstata.

O dirigente israelense já havia sido submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia em março e a outro procedimento em julho de 2023, quando recebeu um marca-passo.