Acident Avião com problema no trem de pouso pega fogo após pouso forçado no Canadá Avião teve problema no trem de pouso, mas nenhum dos 73 passageiros ficou gravemente ferido

No mesmo dia em que um acidente aéreo trágico deixou 177 mortos na Coreia do Sul, um avião também pousou no Canadá sem o trem de pouso aberto, neste domingo. Apesar do susto, o final desta história foi feliz. No momento do pouso, o avião da PAL Airlines teve problemas, pegou fogo e deslizou “de barriga” pela pista do Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a cena do ponto de vista dos passageiros, com o avião em chamas enquanto uma das asas se arrasta pela pista, provocando um som alto. O porta-voz da Air Canada, Peter Fitzpatrick, disse ao Toronto Star que o voo teve um "problema suspeito no trem de pouso", mas nenhum dos 73 passageiros ficou gravemente ferido.

“O avião começou a ficar em um ângulo de cerca de 20 graus para a esquerda e, quando isso aconteceu, ouvimos um barulho bem alto — quase parecido com o de uma queda — quando a asa do avião começou a derrapar no pavimento, junto com o que presumo ser o motor. O avião balançou bastante e começamos a ver fogo no lado esquerdo do avião e fumaça começou a entrar pelas janelas”, disse Nikki Valentine à CBC.

Assim que a aeronave parou, Valentine disse que levou cerca de dois minutos para todos saírem do avião - que estava parcialmente envolto em chamas naquele momento. Os passageiros foram colocados em um ônibus depois que saíram da aeronave.

